五月天明台中登場！盧秀燕：這些都不能帶

▲台中市長盧秀燕再度提醒，行李箱、氣球等10大違禁物品，禁止帶進五月天演唱會及跨年晚會。（圖／台中市政府提供，2025.12.26）

[NOWnews今日新聞] 台中市從明天的五月天演唱會開始，將有一連串大型活動，受北捷事件影響，警方全面提高維安層級，不僅全面安檢、偵爆犬進駐、強勢警力守在舞台後方，還列出10大禁止攜帶的違禁物品。台中市長盧秀燕提醒，不只球場常見的壓力噴罐不能帶，啵啵球、發光氣球、行李箱也都禁止出現。

台中市長盧秀燕今（26）日到東勢區，出席「許良宇圖書館」啟用典禮，受訪時特別提醒，台中市即將有許多年節和大型活動，明起連續6場五月天演唱會，以及蕭敬騰壓軸的跨年演唱會，會有數十萬人次湧進台中。由於北捷事件發生不久，為了城市安全，維安將全面升級加嚴加密，警方日前已公布十大類禁止攜帶的物品，包括行李箱等，拜託大家配合，讓台中市可以有安全開心的節慶活動。

台中市警局昨天在洲際棒球場進行五月天演唱會的特勤、偵爆、防爆實戰演練，聚焦霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服員警的聯防應變機制，從場地安檢、入場管制、場內突發狀況處置、緊急事故人潮疏散演練，全面檢視疏散動線與分流管制措施。

▲警方加強各大型活動維安，昨天在五月天演唱會現場進行演練。（圖／台中市警局提供，2025.12.26）

▲台中市政府公布各大型活動禁止攜帶的物品。（圖／台中市政府提供，2025.12.26）

警方表示，為防止模仿事件或類似情況再次發生，會場出入口提高安全檢查措施，民眾入場時務必配合安檢人員指示，配合短暫脫下口罩進行查驗，共同維護活動安全。

警方同時重申，活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：

1.槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。

2.劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。

3.毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

4.燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。

5.不明用途之粉末或液態物。

6.玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。

7.棍棒、長柄物等可能造成人身傷害的物品。

8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。

9.遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。

10.啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

對於禁止攜帶氣球入場，警方表示，氣球填充氣體可能會引發危險，往年有氣球爆炸波及其他民眾或致燃。

