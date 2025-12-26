五月天明台中開唱！盧秀燕公布「十大禁止攜帶物品」行李箱、氣球都不行

娛樂中心／蕭翰弦報導

五月天明天起即將於台中洲際棒球場開唱。（圖／相信音樂提供）

從明（12月27日）起，五月天將在台中洲際棒球場連續開唱6場，緊接著還有由蕭敬騰壓軸的跨年晚會，預估將吸引數十萬人次湧入。然而因應近期北捷隨機砍殺等事件安全影響，台中市政府與警方全面拉高維安層級，除了嚴格安檢措施外，並公布「十大禁止攜帶物品」，提醒歌迷與民眾務必配合。

盧秀燕再度提醒10大違禁品禁止攜帶入內物品。(圖／翻攝自畫面)

台中市長盧秀燕26日在出席公開行程時特別指出，為確保活動期間公共安全，所有大型活動場域將比照高規格辦理安檢。她呼籲民眾提早規劃入場動線，不要攜帶違禁品到場，尤其像行李箱、登機箱、啵啵球、發光氣球等，過去常被忽略，這次都明文禁止帶入。她強調，「大家開心來、平安回家」，需要市府與市民共同配合。

活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：



槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。

劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。

毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。

不明用途之粉末或液態物。

玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。

棍棒、長柄物等可能造成人身傷害的物品。

任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。

遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。

啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

警方指出，受到先前捷運相關事件影響，為防止模仿或突發狀況發生，這次五月天演唱會與跨年活動全面升級維安配置。除了在出入口設置多道安檢關卡，還出動霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警與制服警力進駐場內外，舞台後方與觀眾區皆安排重點守備，確保第一時間能因應突發狀況。

台中市政府因應五月天演唱會迎來大批人潮，加強實施安全演練。(圖／翻攝自盧秀燕臉書)

台中市警局日前也在洲際棒球場完成一系列實戰演練，從場地清查、入場管制，到場內突發事件處理及緊急疏散動線，全數進行模擬測試，檢視人潮分流與應變機制是否順暢。警方表示，活動期間將視現場狀況彈性調整警力配置。

警方同時提醒，入場時民眾需配合安檢人員指示，必要時短暫脫下口罩進行查驗。市府再次呼籲，請民眾遵守規定、提早到場，共同維護演唱會與跨年活動的安全與秩序，讓台中在熱鬧節慶中，也能安心迎接新的一年。

