五月天星二代 謝阿信開啟第二人生

五月天「5525＋1回到那一天」25周年巡迴演唱會持續在台中洲際棒球場舉行，元旦當天鼓手冠佑就實現了新年願望，他跨年夜許願「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點」，1日小玫瑰（劉芯妤）擔任嘉賓，與爸爸冠佑「靠近一點」。

冠佑跟小玫瑰合唱〈超人〉、〈我不願讓你一個人〉，父女倆在台上擁抱，場面溫馨，小玫瑰也遺傳了爸爸的音樂基因，演唱自己製作、創作的〈朋友而已〉。最後小玫瑰跟乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，二年前跟你在那（小舞台）看星星。」再次站上同樣的舞台，小玫瑰交出了自己的作品，五月天也祝福她在音樂路上繼續前進。

阿信也不忘爆料，冠佑的創作動機與眾不同，「有一天冠佑問我對於創作有什麼感想，還向我要了創作的年收入報表，他看了之後就開始創作」，所言逗笑全場，而五月天今、明兩天也將在台中繼續狂歡。

「文藝天后」劉若英「飛行日」巡迴演唱會4.0版近來在北京舉辦5場，是劉若英暌違10年再次與歌迷一起跨年，也是北京史上首次跨年大型演唱會、她個人生涯第200場專場演出，再度寫下屬於自己的重要里程碑。

2月移師上海開唱

跨年夜，劉若英帶著12位化身為嘉年華、彩色筆意象的藝術舞者一同登台，在白兔指揮家的帶領下，隨著〈年華〉、〈說話〉歌聲起舞。

劉若英特別更新歌單，獻唱她第一次唱的〈歲月靜好〉。她分享，所謂的歲月靜好，不一定是轟轟烈烈的時刻，而是生活中最細微、最真實的聲音，爐子上燉肉的聲響、孩子的呼喚聲等，「守著幸福，對我來說，就是最好的一種歲月靜好。」

劉若英也把現場變成「馬到成功KTV肺活量大賽」，全場跟著她大合唱〈愛的代價〉、〈童話〉、〈笑忘歌〉、〈光陰的故事〉等歌曲。她說，「人如果能活到一百歲，那這一次的跨年就是一百分之一的那次，是很獨一無二的！」要大家記得曾經一起瘋狂過、一起大聲地唱過。接下來劉若英將於2月13、14日移師到上海開唱。