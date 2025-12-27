五月天歌迷點歌〈起來〉致北捷英雄余家昶 阿信坦言心情複雜
五月天演唱會例行點歌環節，今（27日）出現一位歌迷為上周北捷隨機殺人案事件，英勇挺身阻擋兇嫌，卻遭殺害的余家昶先生點歌。阿信語重心長表示，事件發生時他人在上海，看到這個新聞心情很複雜，演唱〈勇敢〉獻給全場，溫暖所有人的心。
點歌時間，一位女歌迷拿著大字報「為北捷的英雄余家昶先生點歌致敬」表示這個名字大家需要記住。她點了四分衛樂團的〈起來〉，阿信說：「我想聽妳唱。」五月天成員隨即為其伴奏，阿信並為歌迷提詞。阿信語氣凝重地說：「事情發生時我人在上海，心情真的有點複雜，今天可以站在這裡為大家唱歌，陪伴大家，『五月天回來了』。」唱完〈勇敢〉後，阿信更向該名女歌迷道謝，氣氛無比溫馨感人。
本月19日，台北發生北捷隨機殺人事件，余家昶先生英勇上前阻止張嫌投擲煙霧彈，不幸喪生。台北捷運公司在台北車站M7出口附近設置悼念牆，每天都有許多民眾前往獻花與小卡。
五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版」一共六場，將有15萬名歌迷湧入臺中洲際棒球場，主辦單位與相信音樂對會場安全格外重視，不但警方提前在會場內外做安全檢查，入場檢查的攜帶物品與包款大小多有限制。不過第一場演唱會仍準時開演，顯見歌迷都自發地遵守規則。
