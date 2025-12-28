五月天洲際棒球場開唱 丁噹踢館尬舞點燃阿信「北投舞王」魂
五月天25週年巡迴演唱會《#5525+1［回到那一天］台中站‧新年快樂版》今（28日）繼續在台中洲際棒球場登場，師妹丁噹也義氣相挺，帶著10位舞者華麗＋1踢館，當場點燃阿信的「北投舞王」魂，互尬〈對你愛不完〉、〈星期五晚上〉，現場瞬間變身萬人大型夜店。
阿信開場問候就開始逗弄歌迷，「呷霸沒（吃飽沒？）怪獸、瑪莎也跟著狂開垃圾話模式。石頭預告阿信今天坐前座「想開車」，還脫稿演出，可能會直接唱到天亮，阿信聽成員起鬨忍不住大喊：「你們不能因為我組別團（f✦forever）就覺得跟我不同一團。」怪獸淡定回答：「我們都是大人了，不要把我們湊一團！」還開玩笑說：「我們就是你們的伴奏團。」石頭補槍：「歡樂熊。」阿信說：「是快樂小夥伴啦。」卻被成員嗆：「快樂小夥伴前提要快樂啊。」唇槍舌戰讓粉絲笑到不行。
而嘉賓丁噹這次不僅是來「取經」，更是有備而來，去年她在台下觀摩，今年直接帶著10名舞者與五月天合體挑戰跨年代舞曲組曲。看著阿信跳起〈對你愛不完〉的招牌手勢，丁噹大讚居然能看到「阿信浪漫地跳舞」，沒想到阿信幽默自嘲：「跳起來很『浪』，但拍子有點『慢』。」
從出道前看五月天演出，到現在即將再戰高雄巨蛋，丁噹一路走來都有師兄們守護。冠佑陪她上節目、阿信當她小巨蛋嘉賓、怪獸和瑪莎幫她拍MV寫歌，這份情誼在台中舞台上再次閃光。丁噹現場也大膽邀約，希望五月天能在明年4月28日她的小巨蛋演唱會擔任嘉賓，丁噹下台時，阿信不忘暖心叮嚀：「慢慢走，我們這個舞台也是洞很多。」
五月天將持續於12/31、2026/01/01、01/03、01/04在台中洲際棒球場狂歡。這場不僅是25週年的回顧，更是五月天與歌迷之間最私密的「大夥伴」聚會。
