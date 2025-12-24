五月天演唱會台中場週六登場 中市府規劃4條免費接駁車

台中洲際棒球場交通資訊





五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場將於12月27日（六）起在洲際棒球場熱力登場，共6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷到場。因應人潮與車流湧入，演唱會期間將實施交通管制，且會場周邊停車空間有限，台中市政府新聞局長欒治誼提醒「五迷」，建議多搭乘接駁車或大眾運輸前往會場，更省時也更輕鬆，避免自行開車受車流壅塞或尋找停車位影響進場動線及入場時間。

新聞局長欒治誼表示，五月天在台中市共舉辦6場演唱會，其中一場就是跨年，其他5場演唱會分別是12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日；演唱會期間將實施周邊道路交通管制。跨年場次周邊道路管制時間為當日晚間16時起至翌日凌晨2時；其餘5場演唱會，周邊道路管制時間則為當日14時起至凌晨0時。

跨年場次管制範圍包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。

新聞局表示，台中捷運設有五月天主題布置之相關站體，包含高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站，樂迷可視行程需求，自高鐵台中站或松竹站搭乘活動接駁車直達會場；或於捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等多條路線前往，亦可選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵達會場。

新聞局指出，自行開車前往的歌迷管制時段內，會場周邊停車空間有限，除洲際棒球場立體停車場外，僅崇德路東側重劃區道路路邊停車格開放民眾車輛停放。另外，洲際棒球場周邊人行道全數供行人通行，機車禁止停放，警方將加強取締違規停車。

