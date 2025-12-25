五月天演唱會周六起台中登場 武裝警守舞台後！特勤、偵爆、防爆上陣

「五月天」27日周六起，在台中洲際棒球場展開6場「回到那一天」新年快樂版演唱會；轄區警五分局25日加強演練，武裝警力全上陣。警五分局提供



天團「五月天」27日周六起，在台中洲際棒球場展開6場「回到那一天」新年快樂版演唱會，和粉絲一起跨年、迎接新年。因應通緝犯張文北捷隨機殺人事件，台中市警察局五分局25日至洲際棒球場維安演練，6場演唱會出動保安大隊特勤霹靂小組、刑警大隊偵爆犬等特殊警力。

照片是五月天在長沙賀龍體育場舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會。資料照。相信音樂提供

武裝警力上陣。警五分局提供

25日上午10時許，警方在台中洲際棒球場實施「五月天演唱會」緊急疏散安全演練，從場地安檢、入場管制、場內突發狀況處置、緊急事故的人潮疏散等一一操演；重點聚焦在霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服員警的聯防應變機制。警五分局與演唱會主辦單位密切合作，動員包含保安大隊特勤霹靂小組與刑警大隊偵爆犬特殊警力。

模擬遇到突發狀況，人群疏散。警五分局提供

演唱會場地安檢。警五分局提供

偵測爆裂物。警五分局提供

偵爆犬在五月天演唱前將上線。警五分局提供

