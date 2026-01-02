五月天演唱會嘉賓超大咖！合體最強星二代 父女難得同台合唱

記者鄭尹翔／台北報導

五月天演唱會邀請小玫瑰擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

五月天迎接2026年第一天，於5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會中，驚喜邀請團員冠佑的女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任演唱會嘉賓，父女同台合唱，成為全場最溫馨感人的畫面，也被歌迷封為新年最美的風景。這場演唱會不僅是五月天2026年的首場演出，更見證了跨越親情與音樂的感動時刻。

演唱會中，冠佑分享新年願望，提到希望家人能在身邊，也期盼即將升上大學的小玫瑰能離自己近一點。沒想到願望立刻實現，小玫瑰隨後登台，於〈超人〉一曲中接唱歌詞，父女深情合唱，象徵彼此守護，畫面溫暖動人。阿信也感性表示，這首歌無論是爸爸唱給女兒，或女兒唱給爸爸，都有著特別的意義。

隨後，小玫瑰與冠佑再度合唱〈我不願讓你一個人〉，唱出父女之間的深厚情感，小玫瑰更展現音樂實力，獨唱自己創作的作品〈朋友而已〉，穩健台風與清亮嗓音，讓全場歌迷聽得如痴如醉。阿信也透露，小玫瑰為了學音樂離家求學，這次重返舞台別具象徵意義，五月天也祝福她在音樂路上持續前進。

五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會，在2026年第一天以親情、友情與音樂交織的感動，陪伴歌迷迎向全新一年。五月天表示，2025年唱到最後一刻，2026年將繼續與歌迷一起唱響最好的一天。

