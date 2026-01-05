五月天演唱會收「小刀威脅」！阿信仍下台繞場喊：一切都很好

天團五月天在台中從2025年底一路唱到2026年，一共6場演出場場吸引爆滿人潮，但沒想到在4號最終場，主唱阿信竟然在台上驚爆，說這次演唱會有收到不好的警訊，原來網路上有人疑似發出威脅預告，因此特別加強安全防護，而警方在接獲情資後，也加強現場維安，還好演唱會順利落幕。

五月天在台中一連舉辦6場演唱會。圖／相信音樂提供

五月天在台中一連開6場演唱會，每一場都吸引滿滿歌迷到場，主唱阿信還特別走下舞台與歌迷零距離互動，讓全場氣氛嗨到最高，但沒想到竟傳出演唱會曾遭預告威脅。

有網友在社群平台小紅書發文，預告將在1月3號演唱會南下到H區看台，最後附上小刀的圖案，還標記了五月天，警方收到情資後也高度重視，入場時除了進行嚴格安檢外，也提升維安。

有人在社群PO文預告，且附上刀子圖案，讓警方不敢大意。圖／台視新聞

在4號最終場時，主唱阿信也在舞台上坦言，這次演唱會有收到不好的警訊，因此特別加強的安全防護，「剛剛下去走了一圈，一切都很好」。相信音樂也感謝台中市警方密切合作加強維安，幸好最終演唱會順利進行，平安落幕。

