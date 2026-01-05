生活中心／綜合報導

五月天演唱會最終場來到台中，有粉絲扮成和尚，和阿信同框大唱派對動物。衝突畫面笑翻歌迷。而演唱會最經典的點歌環節，這次是由資深五迷雀屏中選，只是話沒講多少，就被五月天笑虧，互相打鬧的氣氛，讓演唱會有趣又溫馨。

樂團 五月天 "派對動物"：「Let’s go party party all night，oh oh oh oh，And many many good times，oh oh oh oh」

廣告 廣告

派對動物這次不只是動畫片主題曲，風靡全球魅力，連法師都無法擋。跟著節奏一起低頭拜一拜，主唱阿信更是全程雙手合十拿麥克風高歌，虔誠表情笑翻歌迷。一開場就爆點十足，但最精彩的歌迷互動環節，還在後頭。

樂團五月天成員 瑪莎 vs. 歌迷：「都已經到你面前了，你就看一下我們好不好，我想看你可是阿信在我面前」

五月天演唱會最終回 粉絲扮「和尚」與阿信大唱派對動物

粉絲好激動，瘋狂告白，卻被阿信打槍（圖／民視新聞）

一邊是阿信、一邊是瑪莎，眼睛要看誰？實在忙不過來。五月天趕緊邀請他們往前站一步，跟偶像隔著網子，四目相交，粉絲好激動，瘋狂告白，卻被阿信打槍。

樂團五月天成員 阿信 vs. 歌迷：「去年在香港，我們在天橋看你，因為他媽媽剛過世，我們在很遠的天橋看著你們，所以在天橋是沒有買票的對不對」

被抓包聽漏音，歌迷笑到講不出話，但瑪莎還沒忘記，點歌環節，歌迷到底想聽什麼？

五月天演唱會最終回 粉絲扮「和尚」與阿信大唱派對動物

歌迷抓緊機會瘋狂表白，讓瑪莎原地崩潰（圖／民視新聞）樂團五月天成員 瑪莎 vs. 歌迷：「我愛你 我最愛你了，請問你叫什麼名字，我最愛你了，等一下 你先讓我講完」

抓緊機會瘋狂表白，讓瑪莎原地崩潰！好在歌迷振作起來，用這首心中無別人，來向五月天示愛。

樂團 五月天 "心中無別人"：「未記人生的苦澀，真正想要對你講，甘...」

阿信要歌迷牽手時開唱，手一放音樂停，還剛好落在敏感字眼，也讓全場跟著笑到流眼淚。

原文出處：五月天演唱會最終回 粉絲扮「和尚」與阿信大唱派對動物

更多民視新聞報導

BABYMONSTER演唱會亂象! 成員被歌迷畫冊砸中

剛唱完小巨蛋! 丁噹演唱會移師高雄"推出客製歌單"

洪榮宏將開個唱今彩排 談婚變傳言認了分居

