五月天台中演唱會於27日登場，為確保活動安全，警方特別調派霹靂小組、刑警、偵爆犬等共148名警力分散在各出入口巡邏。主辦方也加強入場安檢措施，包括要求脫口罩核對身分、限制大型行李入場，並嚴格檢查隨身背包。台中市更在多處設置五月天主題裝置，讓歌迷能在城市各角落感受演唱會氛圍，期待精彩演出！

五月天演唱會防恐升級！五迷進場需暫脫口罩 霹靂小組戒備。(圖／TVBS)

五月天台中演唱會開跑，警方與主辦單位共同強化安全措施，全面提升維安等級。台中洲際棒球場五月天巡迴演唱會於27日首場登場，警方特別調派霹靂小組、刑警、偵爆犬等共148名警力，分散在各出入口巡邏。同時，主辦方也加強入場安檢措施，包括要求脫口罩核對身分、限制大型行李入場，並嚴格檢查隨身背包。台中市也在多處設置五月天主題裝置，讓歌迷能在城市各角落感受演唱會氛圍。

五月天台中首場開唱 警方派出148名警力。(圖／TVBS)

五月天巡迴演唱會台中站於27日首場在洲際棒球場舉行，為確保活動安全，警方派出荷槍實彈的霹靂小組分散在各個出入口巡邏。除了特勤人員，還有派出所員警於下午3點半集結在棒球場佈署警力。這意味著歌迷們除了能見到偶像，在現場也一定能見到警察，警方透過在大型活動中提升見警率來強化維安工作。

現場安全部署十分全面，不只有一般員警，刑警大隊偵爆犬也同時出動。僅在五月天巡演首日（12月27日），活動現場就配置了保安大隊、霹靂特勤小組、刑警大隊偵爆犬、便衣刑警和制服員警，總共148人。警方表示，每天都會視情況調整人力配置。

五月天台中開唱「148名警力壓陣」 偵爆犬進駐。(圖／TVBS)

除了周邊維安，主辦方也升級了進場安檢措施。工作人員要求所有入場者暫時脫下口罩，讓警方的錄影設備能清楚拍下五官進行身分確認。同時，大型行李如行李箱、過大的登山背包、旅行袋、大型裝備袋等都不允許攜帶入場。即使是小型背包，若裝太多東西，工作人員也都會要求打開檢查。經過全面檢查後，歌迷們才能安心期待演出。

台中市內各處也卯足全力宣傳這場演唱會。中捷松竹站設有五月天巨幅主題牆和Q版公仔；台中公園日月湖有耶誕五水球；夏綠地公園也有五公仔展示。這些裝置讓歌迷們還沒進場聽演唱會，就能先盡情拍照留念，感受五月天帶給台中的熱鬧氛圍。

