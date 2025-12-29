五月天演唱會首二日交通順暢 中市交通局呼籲多利用大眾運輸

交通局呼籲用路人提前改道，同時提醒「五迷」們搭乘大眾運輸或接駁車前往，輕鬆聽歌，停車免煩惱。（圖：交通局提供）

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站，自12月27號開始共6場，在台中洲際棒球場登場，首2場在週休假日，交通局觀察周邊交通尚屬順暢，因道路實施交通管制，交通局呼籲用路人能提前改道，同時提醒「五迷」們搭乘大眾運輸或接駁車前往，輕鬆聽歌，停車免煩惱，避免受車流壅塞或尋找停車位影響入場時間。

交通局局長葉昭甫表示，交通局、新聞局及警察局日前已多次會勘研議，汲取2年前同場地辦理的經驗，重新檢視周邊住戶店家行車動線，縮小管制範圍，並透過事前與鄰近活動會場如漢神建案、夢想家賽事以及好運來宴廳等妥為協調，以減少活動期間交通衝擊。經觀察演唱會首2日會場周邊交通狀況尚屬順暢，疏散人潮也有效率，約晚間11點30分前即可取消管制恢復周邊道路供車輛通行。

廣告 廣告

交通局說明，這次五月天演唱會除規劃返鄉專車外，另有規劃4路接駁車路線，分別行駛台中高鐵站、秋紅谷、台中火車站及捷運松竹站等路線，經統計首2日散場期間，共運行216車次；此外，交通局也先行協調巨業交通調整127路公車主線班次，將末班車時間延後到晚間10點30分發車，以因應散場人潮，提醒歌迷們可以多加利用。

葉局長指出，未來還有4場演唱會，除原規劃接駁車以及有停靠「台中洲際棒球場」站點，包含12路（含延駛）、58路（含副線）、127路（含延駛）及700路等4條公車路線外，其中12月31日跨年場次，台中捷運更將配合延長營運至隔日凌晨2點，並縮短班距至約6分半，可供搭乘松竹線接駁的民眾多加利用。（張文祿報導）