五月天演唱會「嘉賓是韓團成員」！阿信熱舞被邀入團：當舞蹈擔當

記者徐珮華／台北報導

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日來到上海最終場，邀請人氣女團「i-dle」宋雨琦擔任嘉賓，意想不到的夢幻聯動，共同演繹各自夯曲〈後來的我們〉、〈Radio〉，全場歡聲雷動，氣氛熱烈。

i-dle宋雨琦（左3）擔任五月天上海演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

宋雨琦乘著「FLY TO 25TH 專機」登場，與五月天合唱〈後來的我們〉，獨特嗓音為這首歌注入青春歲月裡獨有的苦澀。宋雨琦透露很喜歡這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻給她很有希望的感覺，很感謝五月天邀請她來當嘉賓，「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」

宋雨琦表示經常上網瀏覽五月天的消息，很想看五月天跳舞，「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」阿信現學現賣小跳一段〈M.O.〉，她給予好評：「跳得非常好！全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」其實五月天也很欣賞宋雨琦，特別喜歡她的〈Radio〉，現場如願一起合唱。

最後阿信出題要宋雨琦五選一，「如果五月天裡選一個給妳一個當大哥哥，妳會選誰？」宋雨琦不假思索地說：「可以貪心嗎？五個都要！」因為五月天缺一不可。

宋雨琦邀請阿信擔任舞蹈擔當。（圖／相信音樂提供）

五月天「回到那一天」上海最終場畫下完美句點，冠佑上台前就感受到歌迷熱情的尖叫聲，石頭感謝歌迷照顧，相信很快可以再見面，瑪莎說「這演唱會結束後，2025年就要結束了，希望大家今年看五月天看得很開心」，怪獸也說「謝謝大家給我們滿滿的地情，希望演唱會結束後，大家明天過得很好，明年也過得很好」，阿信也期望未來繼續和歌迷說說唱唱，相約在MAYDAYLAND。

