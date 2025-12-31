五月天演唱會一票難求 歌迷場外「聽漏音」停車場成熱點

台中市 / 虞子煜 張春峰 報導

五月天跨年演場會今年選在台中洲際棒球場，不過門票一開賣瞬間秒殺，有歌迷為了想聽偶像開唱，在網路上號召網友一起在會場外聽「漏音」，不少人說除了在球場周圍能清楚聽到場內聲音，洲際對面的立體停車場還能看見會場內的舞台及大螢幕。五月天演唱會一票難求，歌迷用盡各種方式，希望能跟偶像一起迎接新的一年。

樂團五月天說：「321，新年快樂。」伴隨著絢麗煙火照亮夜空，知名天團五月天，去年跨年夜在樂天桃園棒球場，陪著數萬名歌迷邁向2025年，如今一年過去了，五月天同樣舉辦跨年演場會，要跟著粉絲們迎接2026，樂團五月天說：「只期待這首笑忘歌。」

今年的五月天跨年演唱會，地點選在台中洲際棒球場，總共舉辦6場15萬張票一開賣瞬間全部秒殺，拿不到票的民眾但卻很想聽偶像開唱，網路上開始號召這樣的活動。民眾在社群上詢問有沒有人要一起去聽洲際跨年，也有人在幾個月前，就好奇詢問洲際棒球場外聽得到漏音嗎，非當事民眾說：「只聽得到聲音，但是沒有螢幕可以看，聽得還滿清楚的。」

等到演場會一開始，在洲際棒球場周圍，就會開始有民眾聚集聽場內的漏音，但要有更清楚的角度還有這裡。記者虞子煜說：「會特別選在洲際棒球場對面的立體停車場，從四樓這個角度看過去，這個縫隙的確可以看到會場內的大舞台。」

五月天演唱會一票難求，歌迷們搶不到票，使出渾身解術利用各種方法，找出最佳角度聽演唱會漏音，在2025最後一天，能跟五月天邁向新的一年。

