五月天演唱會、跨年晚會登場 中市動員600警升級維安

台中警方盤查轄區內人潮聚集的場所，預防可能衍生的安全風險。翻攝畫面





上週五台北發生張文砍殺事件，又接近年底大型活動接連登場，臺中市政府警察局全面提升警戒層級，除日前動員警力執行全市擴大臨檢外，也完成五月天演唱會及元旦跨年晚會的整體維安規劃，預計部署六百名警力，透過多層次部署，防範人潮聚集可能衍生的安全風險。

警方指出，日前已啟動全市治安戒備強化機制，於夜間執行擴大臨檢專案，由各分局聯合出擊，針對夜店、酒吧、KTV等夜間娛樂場所，以及人潮密集區域，加強臨檢與路檢，依法盤查可疑人、事、物，以提高嚇阻效果，穩定社會秩序。

隨著五月天演唱會及跨年晚會接力舉行，中市警局表示，已完成大型活動整體維安部署，活動期間將採取「外圍交通管制、中層安檢監控、內圍核心防護」的三層架構。在重要路口增設紐澤西護欄等管制設施，會場周邊設置安檢點與人流管制點，並配置蒐證攝影機及相關防護裝備。

警方也強化機動防處能量，活動期間將增派特勤霹靂小組、刑事局防爆小組及偵爆犬進行巡檢，並設置機動派出所，加強出入口、動線與交通節點的巡守，同時結合遠端監控系統與無人機支援，提升突發狀況的即時應變與快打能力。

中市警局指出，跨年活動期間預計動員警力約六百餘人，並結合96名義交協助交通疏導與安全維護。警方也呼籲民眾配合現場管制與引導，事先確認疏散路線，避免攜帶違禁物品，若遇突發狀況立即通報，並依現場指揮疏散，切勿推擠。

