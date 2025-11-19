五月天演唱會 11/21加開包廂區&釋票！時間地點、售票時間、票價座位一次看
年底6場演唱會唱到跨年！
五月天今年跨年演唱會時間出爐，12/27、12/28、12/31、1/1、1/3、1/4將在臺中洲際棒球場舉辦6場《五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版》，除了有絢爛舞美、巨型球幕、智慧螢光海等精美設計，展現五月天跨世代搖滾魅力，12月台中還有 Maydayland 特製五大球將登場，更多限定驚喜、地點和資訊詳情都將陸續公布。五月天跨年演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
👁️🗨️加開包廂區&釋票：
❣️時間：2025/11/21（五）17:25
❣️購票連結：全區｜玉山卡友專區｜親子套票區｜包廂區（NEW）
五月天演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/12/27（六）18:30
2025/12/28（日）18:30
2025/12/31（三）21:15（跨年場）
2026/01/01（四）18:30
2026/01/03（六）18:30
2026/01/04（日）18:30
演出地點：臺中洲際棒球場
五月天演唱會｜售票時間
【親子套票區優先購】
售票時間：2025/11/09（日）09:30
售票平台：拓元售票系統
【玉山卡友專區優先購】
售票時間：2025/11/09（日）10:00
售票平台：拓元售票系統
【全面啟售】
售票時間：2025/11/09（日）11:00
售票平台：拓元售票系統
五月天演唱會｜親子套票區
【購票規則】
每場限量400組。
每人每場次限購一組親子套票。
每組套票至少有 1位大人、最多2位大人。
*2人套票則必為 1位大人+1位孩童或1位65歲以上長者。
*套票組合規定請見下方圖示。
僅能選票價/區域，不能選位，位置將依主辦單位安排。
親子套票區若有剩餘座位，主辦單位有權將座位釋出販售。
【取票規則】
親子套票為現場取票。
該筆訂單【購票會員本人】及【同行孩童/長者】所有人需同時到場。
取票時：
(1)【購票會員本人】須出示有效且附有照片之證件正本（身分證／健保卡／駕照擇一；外籍人士憑護照）
(2)【同行孩童/長者】須出示健保卡／身分證，供查驗年齡使用。
五月天演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$4580 / $3880 / $3280 / $2880 / $2280 / $1880 / $1280
跨年場票價：NT$5580 / $4580 / $3880 / $3280 / $2880 / $2280 / $1880
一般場座位圖：
跨年場座位圖：
五月天演唱會｜必聽歌單／代表作
五月天橫跨世代，以真摯歌詞與爆發力舞台感染無數樂迷。從〈倔強〉到〈OAOA〉、〈知足〉到〈溫柔〉，每首歌都承載著青春與勇氣。2025年底，他們將在台中再度開唱，用音樂陪伴粉絲一起迎接新年。
《後來的我們》
《派對動物》
《乾杯》
《如果我們不曾相遇》
《星空》
《突然好想你》
（影片來源：相信音樂BinMusic YouTube，如遭移除敬請見諒）
