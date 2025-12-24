五月天演唱會12/27台中登場 中市府籲多搭大眾運輸

五月天演唱會12/27台中登場，中市府呼籲民眾，多搭大眾運輸，省時輕鬆。（圖：中市府提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場，定12月27日起，在洲際棒球場登場，共6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷，因應人潮與車流湧入，演唱會期間實施交通管制，會場周邊停車空間有限，市府新聞局提醒「五迷」，多搭接駁車或大眾運輸前往會場，省時又輕鬆。

新聞局指出，活動主辦方規劃4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）發車，可直達洲際棒球場周邊，下車後即可步行進場，減少轉乘與等待時間，讓歌迷更順利銜接行程、輕鬆觀賞演唱會。

廣告 廣告

新聞局說，考量不少樂迷規劃於演唱會當日順道完成捷運「五月天大地遊戲」，也提醒可多加運用既有的大眾運輸轉乘方式，提前安排動線。台中捷運設有五月天主題布置之相關站體，包含高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站，樂迷可視行程需求，自高鐵台中站或松竹站搭乘活動接駁車直達會場；或於捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等多條路線前往，也可選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵達會場，行程安排彈性便利。

新聞局表示，五月天演唱會每場預計吸引逾2萬名樂迷到場，為確保行人通行安全，降低人車交織造成交通壅塞及事故風險，演唱會期間將實施周邊道路交通管制。跨年場次周邊道路管制時間為當日晚間16時起至翌日凌晨2時；其餘5場演唱會（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日），周邊道路管制時間則為當日14時起至凌晨0時。

跨年場次管制範圍包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。

新聞局指出，自行開車前往的歌迷及需出入周邊的民眾，請務必遵守現場交通號誌及警察、義交人員指揮。管制時段內，會場周邊停車空間有限，除洲際棒球場立體停車場外，僅崇德路東側重劃區道路路邊停車格開放民眾車輛停放。另洲際棒球場周邊人行道全數供行人通行，機車禁止停放，警方將加強取締違規停車，呼籲民眾遵守相關規定，避免受罰。

新聞局補充，演唱會期間相關交通管制時間、管制範圍，以及接駁車與大眾運輸等資訊，可查詢主辦單位相信音樂國際股份有限公司官方臉書粉絲團，請民眾多加留意並提前規劃行程，以利順利進場，安心觀賞演出。（寇世菁報導）