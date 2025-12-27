五月天為北捷英雄余家昶而唱！全場掀一片淚海 粉絲點歌盼記住他的名字

記者鄭尹翔／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站27日晚間在洲際棒球場登場，現場卻出現令人動容的一幕。一名歌迷高舉「為北捷的英雄余家昶先生點歌致敬」的海報，讓全場氣氛瞬間凝重，也逼哭上萬名歌迷，五月天隨即在舞台上向北捷隨機殺人事件中挺身而出的英雄致敬。

五月天在台中開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天主唱阿信在台上感性表示：「前陣子發生一個新聞，讓我們全都認識了他，本來希望永遠都不要知道這位英雄。」隨後點名該名舉牌歌迷，對方分享，12月19日北捷發生的隨機攻擊事件，在許多人的心中留下恐懼與不安，也因此更能理解為何演唱會需要層層安檢，讓大家可以安心進場。

該名歌迷也直言，新聞中不斷被提及的是嫌犯名字，但真正值得被記住的，是為了保護他人而犧牲生命的余家昶先生。「如果沒有他的見義勇為，可能會有更多人受傷，因為他的犧牲，救了很多每天往返北捷的乘客。」他認為，余家昶的勇敢、大愛與善良，值得被社會永遠記住。

歌迷最後向五月天點唱〈起來〉，希望透過這首充滿正向力量的歌曲，讓大家在恐懼中依然能夠選擇勇敢，面對未來、不再害怕。五月天也以音樂回應，全場跟著歌聲合唱，成為當晚最催淚、也最有力量的一刻。

五月天此次帶著「5525+1」主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返台中，走訪23座城市、完成138場演出，累積感動超過626萬人次。台中站同時再添國際榮耀，演唱會舞台設計繼獲得多項國際設計大獎後，再奪下「Entertainment Lighting Design of the Year」，五月天也在家鄉舞台上，與歌迷一同分享音樂的力量與榮耀。

