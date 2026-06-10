五月天爆找「SJ D&E」當大巨蛋嘉賓！相信音樂16字回應了

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五月天將在7月重返台北大巨蛋舉行演唱會。（圖／相信音樂提供）





天團五月天將於7月重返台北大巨蛋舉行「回到那一天」25週年巡迴演唱會，演唱會進入倒數一個月，近日有消息傳出他們將邀請韓團Super Junior D&E擔任演唱會嘉賓之一，對此，五月天唱片公司相信音樂也做出回應了。

SJ D&E由東海、銀赫組成，日前兩人出席品牌活動時，銀赫便許願希望能以小分隊形式站上大巨蛋舞台，沒想到如今就傳出兩人有望擔任五月天7月在台北大巨蛋演唱會的嘉賓，對此，相信音樂回應《EBC東森娛樂》表示：「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待。」並未證實或否認傳聞。

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SJ D&E日前來台參加品牌活動時才許願能夠登上大巨蛋。（圖／記者楊雅芸攝）

SJ D&E日前來台參加品牌活動時才許願能夠登上大巨蛋。（圖／記者楊雅芸攝）

事實上，Super Junior去年11月就曾登上台北大巨蛋舉行「SUPER SHOW 10」演唱會，如今小分隊SJ D&E也有望踏上大巨蛋舞台，不少歌迷也猜測，若消息屬實，時間點可能落在7月8日及10日至12的場次登場。

【本文由東森娛樂提供，未經授權，請勿轉載！】



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