五月天瑪莎開場就凸槌 遭阿信虧：我敲到腦袋還比你厲害

五月天在台中舉辦「新年快樂版」巡演。（圖／相信音樂提供）

五月天5525+1主題《回到那一天》25週年巡演新年快樂版一連6天在台中登場，今（27日）迎來第一場演出，日前阿信在與F3的上海《F✦FOREVER恆星之城》演唱會時不慎摔落2米高的舞台，讓歌迷非常擔心。今日阿信現身時手背上還貼著OK蹦，幸好狀態看起來很不錯，並吐槽不小心彈錯音的瑪莎：「雖然我敲到腦袋，但還是會比你厲害！」

瑪莎提到常常在網路上看到大家討論，第一場演出通常都是「彩排場」，後面的場次才是真的演出，「我跟大家想法不一樣，其實第一場才是台上演出最真實的一場，不知道會出什麼錯，第一場的朋友可以看到表演者最真實自然的樣子。」團員們則爆料：「你剛剛貝斯就彈錯，你迷航欸，彈去哪裡！」阿信更笑問：「你剛剛是Outside還是烙賽？」

瑪莎一開場就彈錯被阿信吐槽。（圖／相信音樂提供）

不過冠佑很認同瑪莎說的話，「我真的覺得第一場會有很不一樣的演出，剛剛在後台我跟瑪莎同一間，今天要演出的一首歌，瑪莎說他不知道有這首，剛剛才在聽。」阿信聽了忍不住說：「等下如果瑪莎又『烙賽』，彈錯一個音就自己安可一首歌。」讓瑪莎直呼：「陳信宏你真的吐不出象牙。」

隨著《回到那一天》25週年巡演回到台中包括台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，其中在場館外的終結孤單迴力軋車、文化資產園區時光機、台中公園的「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場，五月天元宇宙一次到位。

