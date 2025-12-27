五月天瑪莎開場就凸槌 遭阿信虧：我敲到腦袋還比你厲害
五月天5525+1主題《回到那一天》25週年巡演新年快樂版一連6天在台中登場，今（27日）迎來第一場演出，日前阿信在與F3的上海《F✦FOREVER恆星之城》演唱會時不慎摔落2米高的舞台，讓歌迷非常擔心。今日阿信現身時手背上還貼著OK蹦，幸好狀態看起來很不錯，並吐槽不小心彈錯音的瑪莎：「雖然我敲到腦袋，但還是會比你厲害！」
瑪莎提到常常在網路上看到大家討論，第一場演出通常都是「彩排場」，後面的場次才是真的演出，「我跟大家想法不一樣，其實第一場才是台上演出最真實的一場，不知道會出什麼錯，第一場的朋友可以看到表演者最真實自然的樣子。」團員們則爆料：「你剛剛貝斯就彈錯，你迷航欸，彈去哪裡！」阿信更笑問：「你剛剛是Outside還是烙賽？」
不過冠佑很認同瑪莎說的話，「我真的覺得第一場會有很不一樣的演出，剛剛在後台我跟瑪莎同一間，今天要演出的一首歌，瑪莎說他不知道有這首，剛剛才在聽。」阿信聽了忍不住說：「等下如果瑪莎又『烙賽』，彈錯一個音就自己安可一首歌。」讓瑪莎直呼：「陳信宏你真的吐不出象牙。」
隨著《回到那一天》25週年巡演回到台中包括台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，其中在場館外的終結孤單迴力軋車、文化資產園區時光機、台中公園的「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場，五月天元宇宙一次到位。
看更多 CTWANT 文章
醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付
高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月
醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是
其他人也在看
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 78
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 86
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 4
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
古天樂《尋秦記》延續「三女共侍一夫」 3女神凍齡現身、她被讚「20年沒變」
電影的《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。在電影版中古天樂和林峯也重新詮釋主題曲〈天命最高〉，歌曲一出，讓粉絲直呼回憶再現，非常感動！鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
爆售票網勾結黃牛！大麥網喊告「已取證」 朱孝天認情緒失控急道歉
朱孝天因被剔除F4演出陣容，在粉絲群組指控售票平台「大麥網」勾結黃牛，引發強烈回應，「大麥網」表示已取證不實資訊，並保留追究法律責任的權利。面對可能的法律風險，朱孝天緊急發表道歉聲明，承認自己情緒失控，做出錯誤示範，未來會更謹言慎行。網友們痛批他自作自受，暗示如果還想在演藝圈發展，就不該隨意發表未經證實的言論！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 2 天前 ・ 89
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 5 小時前 ・ 4
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 42
金宇彬暖舉再+1！與申敏兒婚前才捐3億 聖誕悄送禮給200名病童
南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒在經歷10年愛情長跑後，20日晚間於首爾新羅飯店 Dynasty Hall 舉行非公開婚禮，正式結為夫妻。近日金宇彬再送出聖誕禮物給病童，暖心舉動再加一。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10
優里「緊急送醫」報平安卻被轟！救護車一舉動遭炎上 急刪文滅火
日本神級創作歌手優里（Yuuri）昨（25日）更新社群，並拍了影片吐露自己在前一晚的平安夜，搭救護車緊急送醫。只是他在YouTube的影片縮圖及X上，po了他躺在救護車上的照片，立刻遭日本網友炎上，緊急刪文試圖平息風波。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
胡瓜逛菜市場婆媽激動！往他身上狂塞大魚 「要吃什麼都不用錢」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本周（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
王ADEN陷爭議發聲沒用！台北、宜蘭跨年演出被取消 連校唱也沒了
王ADEN臭臉又公審學生風波延燒，繼台北觀傳局昨（23）日宣布取消其演出機會，原本還有宜蘭跨年場表演機會的王ADEN，也遭宜蘭市公所發聲表示，基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代。隨後雲林科技大學也在社群平台Threads發聲，原先王ADEN為聖誕晚...CTWANT ・ 3 天前 ・ 32
惡毒王彩樺「對胡瓜動心」！暗中籌劃「殺夫」超瘋癲 陳亞蘭哭笑不得
綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲聯手主持，內容豐富多元。本週（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將 MIX 新秀」為歌唱主題，胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，宛如自開聊天室。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4