五月天相隔3年大馬開唱！阿信再穿粉紅西裝 破除魔咒向5.5萬歌迷索吻

等待了三年，五月天終於帶《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到武吉加里爾國家體育場開唱，2026年第一場5525《回到那一天》演唱會，同時也是地球上最後一場5525演唱會，為了服務廣大的歌迷，輕快鐵武吉加里爾站也延長營業時間到凌晨1點，讓歌迷看演唱會，無須煩惱交通。

五月天在馬來西亞舉辦地球上最後一場5525《回到那一天》演唱會。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治擔任開唱嘉賓。（圖／相信音樂提供）

最特別的是當開唱嘉賓蕭秉治唱完〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉後，在師兄邀請下留下來繼續擔任中場嘉賓，和五月天合唱〈外人〉但只合唱一首不過癮，阿信說還想一起合唱更多金曲〈我還是愛著你〉、〈射手〉，全場歌迷熱烈尖叫，也讓蕭秉治又驚又喜。

馬來西亞歌迷終於等到五月天到來，他們以熟悉的熱情、熟悉的尖叫、熟悉的合唱聲。相隔3年來到大馬開唱，怪獸說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示，「5525第一次來到這跟大家見面，跟大家說久等了！」石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」冠佑把握開唱前的時間到街頭走走，看到很多歌迷，他希望下次來到馬來西亞能舉辦更多場，與歌迷相聚時間再更多。

阿信再次穿上粉紅西裝外套。（圖／相信音樂提供）

在點歌環節時，阿信穿上粉紅外套，在《F✦FOREVER恆星之城》8場演唱會裡，他跌倒2次，剛好身上穿的正是這件外套，他說：「我看是衣服問題，還是我的問題，上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民三人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」和現場5.5萬名歌迷索吻。





