五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出
天團五月天除了主唱阿信以外其餘4名成員皆已是人夫，「大嫂團」也各個都相當亮眼，其中吉他手石頭愛妻「狗狗」路渟瀛更是經常在社群平台分享生活及自信美照，昨（7）日狗狗再度於IG曬出辣照，僅以一頭秀麗長髮巧妙遮點，讓不少粉絲直呼「好害羞」。
狗狗在貼文中有感而發寫表示：「這個世界已經有太多不誠實的人了，何不誠實的面對自己～我想要的其實更多⋯那就追求吧～why not ！」並透露自己想留長髮很久，卻始終沒能如願，所幸這次在好友巧手下秒達成，「原來幸福感比想像中還容易 」。
狗狗用長髮巧妙遮點。（圖／翻攝自狗狗IG）
從狗狗分享的照片可見，她以一頭亮麗長捲髮遮蓋住重點部位，幾乎是上空入鏡，尺度相當火辣，而過去就經常分享肚皮舞及瑜伽日常的她，在曬出辣照後也不忘提醒大家，「活成自己該有的樣子，世界皆美因為我是我」。
