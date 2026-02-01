五月天破除「粉紅魔咒」？阿信連摔2次不怕 肇事戰袍又上身

五月天重返馬來西亞開唱。相信音樂提供

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，等待3年終於來到馬來西亞，全場氣氛甜度破表。主唱阿信在點歌橋段換上招牌粉紅外套，自嘲這件外套曾在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會讓他接連跌倒2次，笑說：「我看是衣服問題，還是我的問題。」

向5.5萬人霸氣索吻

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，等待3年終於來到馬來西亞，全場氣氛甜度破表。主唱阿信在點歌橋段換上招牌粉紅外套，自嘲這件外套曾在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會讓他跌倒兩次，笑說：「我看是衣服問題，還是我的問題。」

廣告 廣告

阿信隨後又語出驚人表示，上次「F✦FOREVER恆星之城」演唱會上收集了言承旭、吳建豪、周渝民的吻，如果今晚演唱會順利落幕，「我想要現場每個人一人一個吻！」當場向5.5萬名歌迷大規模索吻，全場瞬間尖叫暴動，氣氛衝到最高點。

阿信穿著之前在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會跌倒2次的粉紅戰袍登上五月天演唱會。相信音樂提供

這場演出同時別具意義，不僅是2026年的第一場5525「回到那一天」演唱會，更是地球上最後一場5525場次。五月天把滿滿回憶與情感濃縮進這一夜，帶領全場歌迷搭上音樂時光機，重返與五月天初次相遇的那一天，武吉加里爾國家體育場化身成一座巨型青春現場。

暌違3年，五月天終於回到馬來西亞開唱。巡演繞行世界、走訪24座城市、累積139場搖滾現場後，大馬歌迷長期敲碗期盼終於成真。當〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈後來的我們〉、〈憨人〉等經典歌曲響起，全場萬人大合唱聲浪此起彼落，熟悉的熱情與尖叫聲幾乎掀翻體育場。

五月天重返馬來西亞開唱。相信音樂提供

輕快鐵為天團開唱延長營運時間

怪獸感動表示：「剛聽你們的叫聲，超有精神和體力，五月天這麼久沒回來，都能感受到你們的愛。」瑪莎也說：「5525第一次來到這裡，跟大家說久等了！」石頭則感性提到，馬來西亞承載許多珍貴回憶，「以前在街頭唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情。」

冠佑更在開唱前特地到街頭走走，希望未來能多辦幾場與歌迷相聚。值得一提的是，為了因應五月天此次開唱湧入5.5萬名觀眾，當地的輕快鐵武吉加里爾站特別延長營運至凌晨1點，貼心解決歌迷交通問題，同時再度印證五月天的天團魅力。

五月天重返馬來西亞開唱。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家／金曲歌王拋震撼彈！背負28年的角色「早就不想幹了」

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出

獨家／靠「不受控」撐婚26年！蘇明淵老婆真實身份曝光超驚人

台中土風舞老師遭猛砍8刀！忍劇痛求救路人...打給兒子淚喊「媽媽快死了」