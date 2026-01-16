五月天被爆再唱大巨蛋！周杰倫、蔡依林檔期恐再等等？

記者林宜君／台北報導

五月天傳出有望於今年暑假再度站上大巨蛋舞台。（圖／翻攝自五月天FB）

台北大巨蛋演唱會檔期再度成為音樂圈焦點。繼去年創下驚人紀錄後，五月天傳出有望於今年暑假再度站上大巨蛋舞台，消息一出立刻引發歌迷熱議，也讓外界關注是否將搶先周杰倫、張惠妹、蔡依林等天王天后再度開唱。針對外界盛傳五月天將於7月重返台北大巨蛋舉辦演唱會，所屬唱片公司相信音樂低調回應表示，目前相關時間與檔期仍在確認中，尚未對外公布任何正式消息，請歌迷耐心等待官方公告。

也讓外界關注是否將搶先周杰倫、張惠妹、蔡依林等天王天后再度開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

五月天於去年6月首度登上台北大巨蛋舞台，舉辦《回到那一天》25週年巡迴演唱會，連續開唱8場，累計吸引約32萬名歌迷進場，票房推估高達11.28億元，不僅刷新團體自身紀錄，也成為台北大巨蛋啟用後最具指標性的演唱會之一。當時團員們對於首次站上這座全新場館心情格外複雜又興奮。瑪莎與怪獸曾形容那是一種「近鄉情怯」的感受，而阿信也笑說，難得看到團員在上台前明顯緊張，「大家都假裝很輕鬆跑來找我聊天，其實是怕我更緊張」，真實心情讓歌迷印象深刻。

