五月天跨年台中開唱！何欣純籲盧秀燕快行銷
[NOWnews今日新聞] 韓國天團BLACKPINK蒞臨高雄開唱，全城粉紅成功行銷港都，如今超人氣女團下週接力開唱，市長陳其邁掛保證，「只要下高鐵到高雄，一定處處有驚喜」。對此立委何欣純表示，台中在跨年之際將迎來天團五月天，但台中旅宿餐飲、觀光產業及夜市與商家向她反映，這15萬追星族商機似乎「看得到吃不到」，對此喊話市長盧秀燕與市府團隊，藉天團能量，正好幫疫後的台中相關產業推一把。
何欣純表示，韓國超人氣女團TWICE下週來台，高雄將以藍燈應援， 市長陳其邁還掛保證，只要下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待，而上月BLACKPINK「全城粉紅」，高雄陷入粉紅風潮，陳其邁P上粉紅頭髮，歌迷、媒體爭相踩點打卡，成功行銷高雄。
何欣純說，台中跨年將迎來天團五月天，台中洲際棒球場6場15萬張門票瞬間秒殺。天團好不容易駕到，市民應該是很開心的，因為看到高雄經驗在前，歌迷、追星族透除了支持偶像，還將城市意象直效有力地噴發出去，市府還讓演唱會門票，串聯高雄在地商家折抵消費、促銷活動，這就是最夯的演唱會經濟。
何欣純表示，但台中旅宿餐飲、觀光產業及夜市與小商家反映，五月天這15萬追星族商機，似乎「看得到吃不到」，如果市府能幫忙整合，業界一定全力配合，一起拚經濟，不知該有多好？尤其台中剛走過非洲豬瘟疫情，天團到台中表演，絕對能活絡經濟，很期待盧秀燕與市府團隊，藉天團能量，也幫台中相關產業推一把。
最後何欣純說，離五月天跨年還有1個半月的時間可以規劃丶補救，希望台中可以更好，市府如能「借力使力」行銷台中，相信市民朋友一定全力贊成、支持。
