五月天跨年夜登陸台中 何欣純：盧秀燕不懂行銷「該學習陳其邁」

民進黨立委何欣純呼籲台中市政府應該學習高雄行銷。資料照。李政龍攝



五月天25周年巡迴演唱會今年底將在台中洲際棒球場登場，不過代表民進黨參選2026台中市長選舉的立委何欣純昨（11/15）天在臉書發文，指出許多旅宿、店家反映這些商機看得到吃不到，台中市政府應該學習高雄行銷，借力使力行銷台中，幫忙活絡非洲豬瘟疫情後的地方產業。

何欣純首先說，韓國超人氣女團TWICE下週來台，高雄已經出現藍燈應援，市長陳其邁更掛保證到高雄一定處處有驚喜，而且上個月另一個女團BLACKPINK讓高雄陷入粉紅風潮，歌迷、媒體爭相踩點打卡，成功行銷高雄。

何欣純表示，台中在跨年夜將迎來天團五月天，台中洲際棒球場6場15萬張門票瞬間秒殺，天團好不容易駕到，市民應該是很開心的，因為看到高雄經驗在前，歌迷、追星族透除了支持偶像，還將城市意象直效有力地噴發出去，市府還讓演唱會門票串聯高雄在地商家折抵消費、促銷活動，這就是最夯的演唱會經濟。

何欣純慨嘆，可是台中的旅宿餐飲、觀光產業及夜市、小商家向她反映五月天這15萬追星貴客的商機「看到，但似乎吃不到」，如果市府能幫忙整合，業界一定全力配合，一起拚經濟。她認為，台中剛走過非洲豬瘟疫情，天團到台中表演，絕對能活絡經濟，所以很期待盧秀燕與市府團隊，借天團能量幫台中相關產業推一把。

何欣純強調，離五月天跨年還有一個半月的時間可以規劃丶補救，希望台中可以更好，市府如能借力使力行銷台中，相信市民朋友一定全力贊成、支持。

