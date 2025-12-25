五月天跨年演唱會最後機會！聖誕節「突襲加開座位」
五月天在聖誕節為歌迷送上特別禮物。相信音樂於12月25日中午12點25分，在拓元售票系統加開下層看台A、B、C區前排座位。主辦單位表示，經舞台搭設後的現場履勘評估，決定釋出這批座位，雖然該區域將受到控台、音響等器材影響，無法完整觀看主舞台與B舞台的演出方向，但可近距離觀賞BUS STAGE段落演出。
《回到那一天》25週年巡迴演唱會將於12月27、28、31日與2026年1月1、3、4日在台中洲際棒球場舉辦六場演出，每場預計吸引超過2萬名樂迷到場。該巡演今年從台北大巨蛋啟程，舞台融合音樂、光影與情感，視覺設計與燈光工程接連獲得French Design Awards、iF Design Award等9項國際大獎肯定。
因應北捷27歲通緝犯張文隨機殺人事件，台中市警察局六分局公布最新安檢措施。警方採取「外圍交通管制、中層安檢監控、內圍核心防護」三層架構，外圍重要路口設置紐澤西護欄及交通管制點，中層設立安檢點與人流管制區，核心區域由特勤霹靂小組、機動防處小組進駐巡守。
入場觀眾須配合安檢人員指示，短暫脫下口罩進行查驗。禁止攜帶槍枝、刀械、爆裂物、易燃易爆物品、玻璃瓶等易碎物品、遙控無人機、啵啵球、行李箱及登機箱等十大類違禁物品。
交通接駁方面，主辦單位規劃4條免費接駁路線，分別從高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站發車。民眾也可搭乘捷運至文心崇德站，轉乘公車12、58、700路等路線前往。跨年場次交通管制範圍包括四平路、洲際路、豐樂一街、洲際一街及崇德十九路等路段。
台中跨年晚會將於12月31日晚間6時在水湳中央公園登場，蕭敬騰、動力火車、告五人等歌手輪番開唱。市府提供兩條免費接駁路線，並有9條公車路線延後收班。台中捷運警察隊當日將投入42名警力，執行站體月台警戒與隨車車廂巡視。
