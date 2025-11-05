五月天跨年演唱會11/9開賣！6場次時間地點、售票時間、票價座位一次看

五月天今年跨年演唱會時間出爐，12/27、12/28、12/31、1/1、1/3、1/4將在臺中洲際棒球場舉辦6場《五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版》，除了有絢爛舞美、巨型球幕、智慧螢光海等精美設計，展現五月天跨世代搖滾魅力，12月台中還有 Maydayland 特製五大球將登場，更多限定驚喜、地點和資訊詳情都將陸續公布。五月天跨年演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

五月天演唱會｜時間地點

演出日期：

2025/12/27（六）18:30

2025/12/28（日）18:30

2025/12/31（三）21:15（跨年場）

2026/01/01（四）18:30

2026/01/03（六）18:30

2026/01/04（日）18:30

演出地點：臺中洲際棒球場

五月天跨年演唱會11/9開賣。（圖／相信音樂）

五月天演唱會｜售票時間

【親子套票區優先購】

【玉山卡友專區優先購】

【全面啟售】

五月天台中跨年演唱會售票時間。

五月天演唱會｜親子套票區

【購票規則】

每場限量400組。 每人每場次限購一組親子套票。 每組套票至少有 1位大人、最多2位大人。

*2人套票則必為 1位大人+1位孩童或1位65歲以上長者。

*套票組合規定請見下方圖示。 僅能選票價/區域，不能選位，位置將依主辦單位安排。 親子套票區若有剩餘座位，主辦單位有權將座位釋出販售。

五月天演唱會親子套票購票規則。（圖／相信音樂）

【取票規則】

親子套票為現場取票。 該筆訂單【購票會員本人】及【同行孩童/長者】所有人需同時到場。 取票時：

(1)【購票會員本人】須出示有效且附有照片之證件正本（身分證／健保卡／駕照擇一；外籍人士憑護照）

(2)【同行孩童/長者】須出示健保卡／身分證，供查驗年齡使用。

五月天演唱會親子套票差額計算。（圖／相信音樂）

五月天演唱會親子套票跨年場差額計算。（圖／相信音樂）

五月天演唱會｜票價、座位圖

演出票價：NT$4580 / $3880 / $3280 / $2880 / $2280 / $1880 / $1280

跨年場票價：NT$5580 / $4580 / $3880 / $3280 / $2880 / $2280 / $1880

一般場座位圖：

五月天演唱會座位圖。（圖／相信音樂）

跨年場座位圖：

五月天演唱會跨年場座位圖。（圖／相信音樂）

五月天演唱會｜必聽歌單／代表作

五月天橫跨世代，以真摯歌詞與爆發力舞台感染無數樂迷。從〈倔強〉到〈OAOA〉、〈知足〉到〈溫柔〉，每首歌都承載著青春與勇氣。2025年底，他們將在台中再度開唱，用音樂陪伴粉絲一起迎接新年。

《後來的我們》

《派對動物》

《乾杯》

《如果我們不曾相遇》

《星空》

《突然好想你》

（影片來源：相信音樂BinMusic YouTube，如遭移除敬請見諒）

