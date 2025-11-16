五月天跨年降臨台中！她嘆盧秀燕不懂行銷：學學陳其邁吧

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

將代表民進黨參選2026台中市長的立委何欣純昨(11/15)表示，1個多月後的跨年，台中將迎來天團五月天，但不少旅宿、店家反映這些商機看的到吃不到，對此喊話台中市長盧秀燕，市府應學習高雄行銷，借力使力行銷台中，幫忙活絡非洲豬瘟疫情後的地方產業。



何欣純昨夜在臉書發文指出，韓國超人氣女團「TWICE」下周來台，高雄藍燈應援， 市長陳其邁還掛保證，只要下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待。而上個月「BLACKPINK」引爆全城粉紅，高雄陷入粉紅風潮，陳其邁也特別P上粉紅頭髮，歌迷、媒體爭相踩點打卡，成功行銷高雄。

何欣純說，台中的跨年將迎來天團五月天，台中洲際棒球場6場15萬張門票瞬間秒殺。天團好不容易駕到，市民應該是很開心的，因為看到高雄經驗在前，歌迷、追星族透除了支持偶像，還將城市意象直效有力地噴發出去，市府還讓演唱會門票，串聯高雄在地商家折抵消費、促銷活動，這就是最夯的演唱會經濟。

何欣純表示，但台中的旅宿餐飲、觀光產業及夜市、小商家反映，五月天這15萬追星貴客的商機，「看到，但似乎吃不到」，如果市府能幫忙整合，業界一定全力配合，一起拚經濟，不知該有多好？

何欣純指出，尤其台中剛走過非洲豬瘟疫情，天團到台中表演，絕對能活絡經濟。所以，自己很期待盧秀燕與市府團隊，藉天團能量，也幫台中相關產業推一把。

何欣純說，離五月天跨年還有一個半月的時間可以規劃丶補救，希望台中可以更好，市府如能借力使力行銷台中，相信市民朋友一定全力贊成、支持！

