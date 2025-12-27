五月天連6晚登台中洲際！阿信傷後今首唱 警方啟動最高規格維安

五月天27日起在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供

五月天今（27日）起於台中洲際棒球場連開6場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，單場預計湧入逾2萬名歌迷。為迎接龐大人潮，台中市政府與警方提前啟動周邊維安與交通疏導部署，全面提升警戒層級，而阿信日前才結束「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，短短5天即回歸五月天舞台，加上先前發生跌落舞台意外，主唱大人今晚狀態備受關注。

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會自啟動以來場場秒殺，台中站更被視為年度指標級演出。本次連續6場演出橫跨年底與新年檔期，吸引全台歌迷湧入台中，也帶動周邊住宿、交通與商圈人潮。

為確保活動順利，台中市政府警察局日前已在洲際棒球場完成大型活動安全演練，並由市府高層率領警政、交通及相關安全單位進行期前整備，全面檢視場地安檢、入場管制、人潮分流及緊急事故應變流程。

台中市政府警察局為因應五月天演唱會特別加強場館維安。翻攝台中市政府官網

據台中市警方表示，演練內容涵蓋可疑物品處置、突發危安事件即時控制，以及緊急事故發生時的人群疏散動線，並動員霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服警力進行聯防演練，強化整體應變效率。主辦單位亦派員參與，提升第一線即時應對能力。

此外，阿信日前於「F✦FOREVER 恆星之城」巡演上海站最後一晚發生舞台跌落意外，令所有粉絲擔心不已，他隨後雖透過社群向外界報平安，並表示身體狀況無礙，大批歌迷仍期待今晚阿信露面狀態。隨著台中場正式開唱，五月天也將以滿滿誠意陪伴歌迷，一同回到屬於彼此的那一天。



