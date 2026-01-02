五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻

五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。

而在2025年12月31日，五月天也各自分享了自己的新年新希望，冠佑表示「希望家人在我們身邊，每個喜歡五月天都是家人，一起往80歲走去」，第二個則是「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點。」卻被團員無情虧他說「要不要當校長」，因為當校長就可以離小玫瑰很近，超機智反應笑翻全場。

冠佑女兒小玫瑰在1月1日登台獻唱。（圖／相信音樂）

不過2026年的第一天，「小玫瑰」劉芯妤實現爸爸冠佑的夢想，擔任嘉賓跟爸爸靠近一點。兩人合唱〈超人〉，阿信感性的說：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」

2026年的第一天，氣溫突然驟降，怪獸說「昨天跨完年今天一站上台就很明顯感受氣溫下降很多度，還有風很大，讓我的肩膀有寒氣穿進來，我需要你的體溫。」此時石頭抱緊怪獸為他取暖，瑪莎馬上看透怪獸意圖開玩笑說：「石頭，他不是跟你說，他是跟觀眾說，他要下台。」歌迷開心歡呼。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導