五月天重回台中！「MAYDAYLAND無限」 感性喊話五迷

五月天《回到那一天》巡迴演唱會重回起點台中。（圖／相信音樂提供）





打開音樂的「任意門」，搭乘回憶的「時光機」，五月天走訪23座回憶之城，搖滾138場，6260000人次笑淚感動交織的乾杯，帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版起點，也象徵著和你相約唱到80歲的初心不變，一起唱到未來2055年。

五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會回到起點台中。（圖／相信音樂提供）

五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會回到起點台中。（圖／相信音樂提供）

5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版，獲獎再＋1，繼French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award獲獎後後，再獲Entertainment Lighting Design of the Year 的世界級肯定，重返台中，分享榮耀。演出陣容再＋1，號召串場影片中Mayday Max再次登場，當五月天唱到〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，Mayday Max出場，一起狂歡開趴，點燃全場氣氛。

五月天阿信在安可環節，也感性表示今年發生了很多事情。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信在安可環節，也感性表示今年發生了很多事情。（圖／相信音樂提供）

阿信最後在安可環節，也感性表示今年發生了很多事情，並表示如果不好就讓五月天的音樂陪伴守護你們，「當然這一切都如此珍貴、如此特別，都不是因為我們5人有多特別，要記得是你，是你的故事、姓名陪伴我們，才會如此特別。不要忘了，如果不是你們，我們不是五月天；因為你們我們才是五月天，告訴全世界，我們都是五月天！」

MAYDAYLAND台中捷運主題站。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中捷運主題站。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中捷運主題站。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中文化資產園區時光機。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中文化資產園區時光機。（圖／相信音樂提供）

你們在哪裡，快樂就在哪裡，MAYDAYLAND也無限＋1，隨著《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到台中，包括台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，其中在場館外的終結孤單迴力軋車、文化資產園區時光機、台中公園的「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場，五月天元宇宙一次到位，MAYDAYLAND無所不在，就在你身邊。更多五月天演唱會相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

MAYDAYLAND台中終結孤單迴力軋車。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中終結孤單迴力軋車。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中五公仔雪花音樂盒。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中五公仔雪花音樂盒。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中夏綠地公園和五公仔。（圖／相信音樂提供）

MAYDAYLAND台中夏綠地公園和五公仔。（圖／相信音樂提供）



