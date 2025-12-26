五月天開唱在即 中警特勤、偵爆、防爆實戰演練「守在舞台背後」

中警特勤、偵爆、防爆實戰演練。

▲中警特勤、偵爆、防爆實戰演練。

眾所矚目的五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場，將於12月27日起在洲際棒球場熱力登場，共6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷到場。為確保演唱會活動順利，台中市政府警察局第五分局已完成整體維安規劃，並由台中市政府副秘書長張大春帶領警察局、轄區第五分局及相關安全維護單位進行期前演練，全面提升警戒層級，完善防護措施，全力維護活動秩序與確保民眾安全。

警察局表示，昨(25)日上午警方在台中洲際棒球場實施「五月天演唱會」緊急疏散安全演練，從場地安檢、入場管制、場內突發狀況處置、緊急事故的人潮疏散演練，全面檢視疏散動線與分流管制措施。

廣告 廣告

這次演練著重大型活動最常見的安檢、控制及疏散等三大情境，並聚焦於霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服員警的聯防應變機制，包括場地安全檢查、人員入場安檢時發現可疑物品的應處、活動會場內發生危安滋擾事件的即時控制與管制，以及緊急事故發生時的人群疏散演練等。

這次演練由轄區第五分局與活動主辦單位密切合作，動員包含保安大隊特勤霹靂小組與刑警大隊偵爆犬特殊警力，主辦單位也指派員工參與演練，針對各類情境強化安全防護能力。

台中市政府警察局及相關安全維護單位透過本次實戰化演練，全面檢視各項風險與應變機制，在演唱會期間也將持續維持高標準警戒，讓歌迷安心進場、盡情吶喊。