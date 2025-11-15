五月天開唱19歲小玫瑰獻聲 阿信：難免身邊招蜂引蝶

五月天14日上海「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會，小玫瑰擔任嘉賓。（相信音樂提供）

五月天近來在上海舉辦「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會，14日演唱會，冠佑女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓演唱新曲〈朋友而已〉，以及與五月天合唱〈玫瑰少年〉。

五月天2006年發行《為愛而生》專輯中最後一首〈胎音〉裡收錄了小玫瑰呱呱墜地的第一聲哭聲，經過了19年，如今的小玫瑰已亭亭玉立，也遺傳了爸爸冠佑的音樂基因。阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」

冠佑與女兒小玫瑰相擁。（相信音樂提供）

冠佑昨牽著小玫瑰出場，被阿信問：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」總要「學長退散」的冠佑回說：「我給她很大的自由，音樂上。」

廣告 廣告

五月天近來在上海舉辦「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）

阿信表示：「看著小玫瑰長大，她很懂事又可愛，難免身邊招蜂引蝶。」怪獸接話：「沒辦法遺傳。」瑪莎再補槍；「爸爸很有才華，身邊也有很多。」阿信則作出總結：「爸爸以前是主動的不一樣，小玫瑰是一朵花，身邊有蜜蜂圍繞在所難免。」

五月天近來在上海體育場舉辦巡演，14日是「回到那一天」第124場，現場有雪花機製造了一場漫天飛雪，氣氛浪漫，五月天也在前灘太古里、飛洲國際打造Maydayland，還有東方明珠、上海之星限定遊輪打造五月天《夢想起點》限定特展。接下來12月登場的台中Maydayland斥資7位數打造，特製五大球，也會帶來更多限定驚喜。

更多中時新聞網報導

裁判變球員？傳陳建仁選中研院長

黃珮琪葉子綺「母女」搶金馬 先互道恭喜

曹雅雯為父開唱 用歌聲送他最後一程