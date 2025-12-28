五月天開唱Day1！阿信摔傷後首露面 曝4團員狠虧內幕

五月天巡迴演唱會回到台灣，27日晚間於台中舉辦首場演出，引發粉絲熱烈關注。主唱阿信日前在上海演唱會意外摔下舞台，這次帶著傷勢上陣，並在演出中分享了事發經過與收到的關心訊息。五月天此次在台中將連續舉辦6場演唱會，預計吸引15萬名粉絲到場。演出結束後發生大地震，阿信深夜透過社群媒體表達關心，與粉絲互動。

五月天唱回台中。（圖／相信音樂提供）

五月天結束海外巡演後回到台灣，選擇在台中作為國內巡演的起點。阿信在演出中提到，「5525」的起跑點就在台中，這次他們帶著「5525+1」回到台中，將連續舉辦6場演出。值得注意的是，此次演出特別受到關注，主要因為阿信在22日上海演唱會時意外摔下舞台。

阿信在上海摔傷後首度公開露面。（圖／相信音樂提供）

阿信在台中演出時坦承，這是他25年來第一次在舞台上摔進一個洞裡。他表示當時因為驚嚇，有些事情想不太起來，甚至在演唱會結束後還問身邊的夥伴：「我個人的那段我有唱嗎？我『盛夏光年』唱了嗎？」儘管左手還帶著傷，包著繃帶，他仍然堅持上台演出。

阿信分享，事故發生後他收到200多則關心簡訊，包括許多老同學、老朋友，還有周杰倫、林俊傑、張懸、劉若英等藝人朋友。有趣的是，他提到唯獨有四封簡訊是在開玩笑虧他的，而這四封正是來自其他四位團員。阿信感性地表示：「只有他們四個相信我，等待我回到五月天。」

阿信在地震後發文報平安。（圖／翻攝自阿信臉書）

演唱會結束後，台灣又發生大地震，阿信深夜再次上線，發文貼上驚訝的表情符號表達關心。粉絲則幽默回應：「剛從搖滾區離開，回家又進入搖滾區。」顯示演唱會的感動與地震的驚嚇，在粉絲心中激起漣漪。

