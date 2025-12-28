五月天阿信「北投舞王上身瘋狂唱跳」 遭成員虧：只有浪一個字

五月天28日帶著5525+1主題「回到那一天」25周年巡迴演唱會回到起點台中，27日首場難得放送後台更衣秀，投影到現場的大銀幕上，全場歌迷嗨翻。五月天重返台中，丁噹也乘著「天外有天時光機」回到2024年台中的那一天，那天丁噹特別來觀看師兄演唱會，今天丁噹為了呼應+1的主題，特別帶了10位舞者擔任嘉賓，也勾起「北投舞王」五月天阿信的舞魂，跨年代的舞曲組曲〈射手〉、〈星期五晚上〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉、〈對你愛不完〉，沸騰全場的細胞一起跳動。

丁噹表示「好開心跟著那麼多的五迷一起在台中，非常浪漫的夜晚，最重要的是看到信哥（阿信）非常認真的跳舞」，沒想到卻被其他人吐槽，阿信只有浪一個字，阿信也馬上接哏「跳起來很浪，但拍子有點慢。」接著阿信拱其他成員一起跳舞，要送給大家五倍的浪漫，邊唱〈對你愛不完〉的副歌，邀請其他成員一起手勢舞。

廣告 廣告

而五月天對於丁噹也是相當意義重大的師兄，剛出道時師兄們也總是陪伴著她，冠佑陪她上節目，她第一次站上小巨蛋時阿信擔任她的嘉賓，怪獸和瑪莎都幫她拍MV、寫歌和製作，總是默默陪著丁噹前行，幸運的師妹長大了，從第一次站上台北小巨蛋是擔任五月天開場嘉賓，現在她即將帶著《夜遊》演唱會再戰高雄巨蛋，丁噹也在台上邀請五月天4月18日到高雄巨蛋擔任嘉賓。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導