五月天阿信「揭五天前跌下舞台內幕」 爆料其中四封訊息在笑他...下秒結局超感人

五月天27日在台中洲際棒球場開唱，主唱阿信在安可橋段主動提起，五天前在上海跟F3開唱時，從舞台上摔下來的意外，他說「五天前我發生一件事，我相信你們可能知道我發生了什麼事，屬於我2025記得的，最特別的一件事情，這25年我第一次在舞台上摔進一個洞裡！」台下忍不住笑出聲。

阿信說演唱會最後，他問身邊的夥伴，「我有沒有把歌唱好？有好好講話嗎？我有比很多手勢嗎？」其他人都回覆他「你唱了，而且你唱得很好」，他認為大家都在安慰他，他笑說「因為我只記得，我掉到洞裡，眼睛再張開的時候，我只看到三張帥臉看著我，我相信現場有很多女生會有點羨慕，但是請你們不要用生命危險來換喔！」

演唱會結束後，他手機湧進200多封訊息，他說「那些很久不見的老同學、老朋友，杰倫、JJ、綺貞、奶姐（劉若英），還有好多很久沒聯絡的朋友被炸出來了」，接著爆料，其中有四封簡訊在笑他，阿信說「我想我不用說，啊你們也知道，兄弟是這樣當的嗎？」

沒想到話鋒一轉，居然是溫暖的結局，阿信說：「在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們四個相信我，一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定會站在這裡，等待我回到五月天。我回來了，我回家了！我被照顧得很好，請你們不要擔心，最後，我想要你們很大很大很大的聲音，緊緊的擁抱著我，告訴我你們的愛。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導