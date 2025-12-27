五月天阿信上海摔傷親自還原當時情況！「看到3張帥臉」 收4封取笑訊息：我很失望

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站」於今（27）日起在台中洲際棒球場登場。日前阿信在F3上海的演唱會上摔落舞台，造成手部有皮肉傷，今天開唱時，也能明顯看到阿信手上包著醫療布，在演唱會尾聲，他說起這件事，無奈表示，收到200多封關心的簡訊，唯獨收到4封取笑他的，正是身後的4位五月天團員。

阿信在台上還原日前在上海演唱會上摔倒的情境。（圖／相信音樂提供）

阿信表示，對他來說，2025年發生了一件很特別的事情，就是在演唱會舞台摔進洞裡，「後來，演唱會最後，呃，我問身邊的夥伴，我個人那段我有唱嗎？我〈盛夏光年〉唱了嗎？我〈乾杯〉唱了嗎？中間talking說了嗎？我有唱到〈恆星不忘〉嗎？我有比很多手勢嗎？他們跟我說，你有，你唱了，今天唱的很好，不會是安慰我的吧！」

廣告 廣告

阿信回憶，摔倒後，只記得掉到洞裡看到3張帥臉，「現場很多女生很羨慕吧，不要用生命危險來換喔！我一拿起我的手機看，200多條簡訊，到底是發生什麼事，裡面有很久不見的老同學、老朋友被我炸出來，周董、JJ、綺貞、奶姐等等，好久沒聯絡的朋友。」他又好氣又笑的提到，而其中讓他很失望的是，只有4封簡訊是在笑他的，「我想我不用說，啊你們也知道，兄弟是這樣當的嗎？」言外之意，那4封簡訊就是出自五月天其他四位成員，他話鋒一轉的說：「在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們四個相信我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定站在這裡等待我回到五月天。」接著向大家報平安：「我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心，最後我想要你們很大的聲音緊緊擁抱著我，告訴我，你們的愛。」

更多FTNN新聞網報導

阿信提及朱孝天！揭與F3合體原因 「不忍讓他們獨自承受所有壓力」

朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂

