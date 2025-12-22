五月天阿信上海跌落舞台眾人大驚 相信音樂回應了

五月天阿信今（22日）在上海與F3開唱，不慎跌下舞台。（網路圖片）

《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會今（22日）在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦最終場，演唱到〈離開地球表面〉時，阿信竟不慎踩空，摔落約2公尺高舞台讓全場驚慌，吳建豪與工作人員連忙衝下台確認。阿信在工作人員迅速檢查後，很快回到台上繼續表演，周渝民對他獻上一吻壓壓驚，但歌迷看到阿信手部似乎有傷口很擔心。

《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會一連四天在上海舉行，也是阿信與F3「成軍」第四天，竟發生舞台意外。（相信音樂提供）

阿信與F3言承旭、周渝民與吳建豪在上海連續4天舉辦演唱會，門票全數售盡，今天帶來最終場。不過阿信在演唱中途不慎踩空，他原本想跨過去卻未能使上力，整個人掉到舞台下方，工作人員迅速上前關心，吳建豪也衝下台確認。從現場影片可以看到，阿信在工作人員簡單整理儀容後，便敬業地快步上台繼續完成表演。

廣告 廣告

阿信回到舞台繼續表演，網友拍到他手上有傷口。（網路圖片）

F3見到阿信後紛紛上前關心，周渝民疑似送上「安慰吻」超暖心，而歌曲表演完，吳建豪緩和氣氛說：「剛剛大家什麼都沒看到吧。」周渝民接著說：「阿信現在好好站在這裡，大家可以安心了，我們會注意安全的。」演唱會繼續進行。

五月天阿信化身北投舞王，與言承旭、吳建豪、周渝民完成男團夢想。（相信音樂提供）

相信音樂回應：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」結束《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會第一站，五月天[回到那一天]25 週年巡迴演唱會台中站•新年快樂版將於本周六起，在台中洲際棒球場登場，與歌迷一起唱到跨年，迎接2026年。

更多鏡週刊報導

朱孝天控遭相信音樂「抹黑潑髒水」 五月天經紀人發文回酸

五月天阿信露一手被讚「全能」 i-dle宋雨琦神回「理想大哥哥」

五月天上海開唱 冠佑女兒「小玫瑰」擔任演唱會嘉賓