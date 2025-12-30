五月天阿信上海重摔戴護腕遮手傷！大咖暖獻祝福「長腿信」藏來歷

娛樂中心／綜合報導

五月天阿信重返台灣演唱會後，手上多一個護腕的造型手套。（圖／翻攝自IG @ashin_ig）

五月天主唱阿信日前與F3在上海舉行《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會時，舞台上出現驚險一幕。當晚他與言承旭、吳建豪、周渝民同台合體互動期間，不慎踩空自約兩公尺高的舞台邊緣跌落，手部當場濺血。事後阿信在社群平台 Threads 發文報平安，並曝光他重返五月天，所帶的手腕配件來歷。

五月天阿信（右起）在上海舉行《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會不慎跌下舞台。（圖／相信音樂提供）

這場演唱會原本因F4久違合體備受矚目，然而計畫打亂後，阿信頂替朱孝天位置巡迴，緊接著趕回台灣跨年開唱，意外發生後，更讓外界關注阿信傷勢。事後有眼尖歌迷發現，阿信手腕上多了一件特別的針織手套式護具，今（30日）阿信在社群平台Threads曬出一張照片，包裝上面寫「To. 長腿信 記得你為我們受的傷，送上握在手掌的祝福」

廣告 廣告

阿信今天曬出包裝感謝，被發現手套是言承旭送的。（圖／翻攝自IG @ashin_ig）

阿信寫下：「謝謝你親自買的禮物，我要把手套戴著上台。」簡短一句話，立刻引發熱議。隨後阿信又在留言區幽默補充：「反正只是傷口，那有什麼，那沒什麼 」，展現他一貫的樂觀性格，也讓粉絲哭笑不得。網友也分析，由於在舞台上稱阿信腿長的，正是言承旭，這只手腕配件應該就是他親自挑選送上的貼心禮物，希望能在舞台上替他多一分保護。



貼文曝光後，不少歌迷直呼暖心，認為這份禮物不只是護具，更象徵著多年情誼的支持。照片中，阿信戴著護腕、臉上帶著淡淡笑容，阿信手指仍可見傷痕，但神情輕鬆、眼神帶笑，完全沒有受傷後的陰霾。言承旭的貼心舉動也被網友大讚「哥哥力爆棚」，稱這不只是護具，更象徵友情與彼此照顧的默契。

更多三立新聞網報導

曹西平猝逝生前最疼他 KID難過限動哀悼：玩很大永遠的西平獸

曹西平猝逝！無數女星被罵「醜八怪」爆紅 她天生構造被「加持」最紅

男模張越河二度否認性侵！女大生突發聲爆遭威脅：某人疑似要烙人砍我

童話婚姻破滅真相曝光！福原愛親揭與江宏傑：結婚沒多久就出裂痕

