五月天阿信上海開唱摔下舞台！高處跌落別只看外傷，最怕8個後遺症
五月天主唱阿信日前領軍，與言承旭、周渝民、吳建豪在上海合體舉辦《F★FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，這場橫跨世代的夢幻聯動掀起無數回憶殺。然而在前晚的演出現場卻驚傳舞台意外。
當晚阿信正演唱到一半，在快步移動中不慎踩空，整個人直接從約2公尺高的舞台摔落。突如其來的景象引發全場驚呼，身旁的吳建豪見狀立刻衝下台確認狀況，甚至自己也差點滑倒。
所幸阿信展現強大敬業精神，在工作人員緊急檢查後，隨即忍痛站回舞台完成表演。雖然現場歌迷觀察到他手部已沾上血跡，阿信仍溫柔地安撫粉絲情緒，讓全場氣氛在驚險中溫馨落幕。阿信本人也隨後在IG回應：「謝謝大家關心，醫院檢查一切平安，我愛你們大家。」
舞台意外頻傳！藝人踩空事件不斷
阿信的意外並非個案，今年國內外演唱會已發生多起藝人墜台事件，安全問題引發熱議。8月楊宗緯在中國西寧開唱時，同樣從約2公尺高的舞台踩空重摔落地，演出一度中斷。楊宗緯事後透過社群媒體回應，表示狀況無礙；南韓人氣女團BLACKPINK今年「DEADLINE」世界巡迴演唱會，7月在美國開唱時，成員Rosé在表演過程中發生意外，從舞台樓梯跌落B1區，儘管跌倒，她立即忍痛站起來繼續完成演出。
這類事故多發生在燈光昏暗、舞台高低落差大的演出橋段，高處墜落的意外，往往不只是外傷這麼簡單，更隱藏著顱內出血或骨折、骨骼受傷的風險。
跌倒、撞到頭別輕忽！醫點名5情況一定要做腦部CT
台北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師傅允彥提醒，如果傷後2小時內符合以下「高風險因素」，強烈建議進行腦部電腦斷層掃描（CT）掃描：
意識狀態不佳：格拉斯哥昏迷指數（GCS）分數低於15分。
疑似顱骨骨折：如耳後或眼周出現明顯瘀青（熊貓眼）。
劇烈嘔吐：嘔吐兩次以上。
高齡族群：65歲以上長者由於腦部萎縮，顱內空間增大，風險較高，因此評估門檻較低。
危險受傷機制：從高處墜落或被車輛撞擊。
若沒有上述症狀，通常建議臨床觀察72小時，監測是否出現意識改變、劇烈頭痛或神經功能障礙。英國國家健康與臨床卓越研究所（NICE）指南則建議，若病人有意識喪失或健忘史，應在傷後8小時內進行CT掃描，並考慮額外風險如凝血障礙或持續頭痛。
別小看「撐地」造成的手腕骨折
當人從高處摔下或滑倒時，本能反應會用「手腕撐地」，這時全身重量集中在手腕，極易導致「遠端橈骨骨折」。這種骨折在外觀上會出現明顯腫脹、劇痛，甚至像叉子一樣變形，醫學上稱之為「銀叉變形」。
台北市立聯合醫院陽明院區骨科主任高鈞彥提醒，這類骨折有時會伴隨軟組織傷害，如肌腱斷裂、神經損傷、三角纖維軟骨（TFCC）損傷或腕骨韌帶受損。所幸有超過九成的軟組織傷害可自癒，只要治療得宜，大多有良好結果。此外，從高處墜落也可能造成肋骨骨折、肺部挫傷，若出現胸痛、呼吸不適，也應立即就醫。
高處跌落、摔倒別急著爬起來，出現8症狀立即就醫
如果不慎從高處跌落、頭部受到撞擊，依據健保署對於頭部外傷的緊急狀況建議，第一時間先不要急著起身，應立刻躺下休息，避免因頭暈再度跌倒造成二次傷害。若有腦震盪情況，則可能出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、短暫記憶模糊或意識不清。頭皮撕裂傷雖然屬於表面傷口，但若未妥善止血與縫合，也可能造成感染與疼痛。
受傷後的前3天是關鍵觀察期，應多休息、盡量不要閱讀書報或看電視，並暫停劇烈運動與高處作業至少一週。同時要避免飲用咖啡、茶、酒精等刺激性飲品，也不要自行服用安眠藥或鎮靜劑，以免掩蓋病情變化。
若出現意識變差、持續嘔吐、劇烈頭痛、抽搐、視力模糊、行走不穩、情緒或行為異常、呼吸急促等情況，務必立刻就醫，才能及早排除腦出血等危險狀況。
