五月天阿信上海開唱踩空！「頭撞燈具」摔下舞台 F3急衝台下關心

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

言承旭、吳建豪、周渝民組成的 F3，與五月天阿信今（23）日在上海開唱。沒想到演出途中，阿信在舞台上不慎踩空、跌落台下，且頭部還疑似撞擊舞台燈具，突發狀況讓台上F3與台下歌迷瞬間全被嚇到。

言承旭、吳建豪、周渝民組成的 F3，與五月天阿信今（23）日在上海開唱。（圖／翻攝自微博）

從網上流出的影片可知，事發當下，阿信正與 F3 合唱〈派對動物〉，一邊與歌迷互動、一邊準備走向延伸舞台，卻在舞台邊緣踩空跌落，頭部還疑似重重撞到燈具。從流出的影片可見，吳建豪第一時間跟著工作人員衝下台查看狀況；站位較遠的言承旭與周渝民察覺異狀後，也立刻上前關心，現場氣氛一度相當緊張。

廣告 廣告

儘管發生驚險插曲，阿信簡單整理妝髮後仍選擇回到舞台完成演出，但歌迷也拍到他手部有流血傷口，讓不少人看了相當心疼。網友紛紛留言替他加油打氣，「真的好敬業」、「結束後快去檢查」、「摔下去了馬上整理好又繼續唱，只為給大家最好的舞台！陳信宏你真的太好了」。

阿信很快爬起，繼續演出。（圖／翻攝自微博）

更多FTNN新聞網報導

F3幫五月天阿信慶祝50歲生日！無預警拋重磅喜訊 確定沒有朱孝天

朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂

朱孝天慘被踢出F4！發聲曝拒絕相信音樂3要求內幕 「太昧良心了」

