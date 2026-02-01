五月天阿信再穿「跌倒粉紅外套」 打破魔咒向5.5萬名歌迷索吻

五月天在馬來西亞開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天在馬來西亞武吉加里爾國家體育場開唱，舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會，在點歌環節時，阿信換上被視為「詛咒的粉紅西裝外套」，大方開自己玩笑。

阿信先前在「F✦FOREVER恆星之城」八場演唱會裡，他跌倒兩次，剛好身上穿的正是這件外套，他說：「我看是衣服問題，還是我的問題，上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民三人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」和現場5.5萬名歌迷索吻。

阿信穿上讓他跌倒兩次的粉紅外套。（圖／相信音樂提供）

相隔三年，馬來西亞歌迷終於等到五月天到來，怪獸說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示：「5525第一次來到這跟大家見面，跟大家說久等了。」石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」冠佑把握開唱前的時間到街頭走走，看到很多歌迷，他希望下次來到馬來西亞能舉辦更多場，與歌迷相聚時間再更多。

當天開場嘉賓蕭秉治唱完〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉後，在師兄邀請下留下來繼續擔任中場嘉賓，和五月天合唱〈外人〉。得知蕭秉治即將在馬來西亞開個唱，阿信說還想一起合唱更多金曲〈我還是愛著你〉、〈射手〉，讓蕭秉治又驚又喜。不過每回跟師兄合唱都讓蕭秉治緊張不已，演出結束都是迅速跑下台，讓阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的。」

蕭秉治擔任開場和中場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

