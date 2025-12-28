五月天阿信化身北投舞王 丁噹現場「取經」秒被歪樓

五月天邀請丁噹擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

五月天的5525+1主題《回到那一天》25週年巡演來到台中，今（28日）是第二場演出，邀請師妹丁噹擔任嘉賓，丁噹特別帶來10位舞者，勾起「北投舞王」阿信的舞魂，兩人大跳跨年代的舞曲組曲以及〈派對動物〉、〈離開地球表面〉，讓全場氣氛嗨到最高點。

丁噹興奮說：「今天是個非常浪漫的夜晚，看到信哥非常認真跳舞！」讓阿信驚訝問「我跳舞等於浪漫嗎」，其他團員則吐槽「只有『浪』」。丁噹也提到去年五月天開唱時，她坐在台下取經，沒想到今年能上台一起組成唱跳團體，結果五月天立刻想歪，直呼：「還好在台下『取經』，不是在台上，通常我們會說觀摩比較好聽。」

五月天歪樓笑翻粉絲。（圖／相信音樂提供）

阿信當然也要團員一起跳舞，大呼：「想不想看五倍的浪漫？只有阿信是一倍，〈對你愛不完〉算是我們小時候的歌，誰沒跳就安可到天亮！」不過真的跳的時候阿信卻有些不自然，開玩笑說：「我已經還給丁噹老師了，畢竟他是來取經的。」團員們也附和：「取完就沒有了喔？」逗樂全場粉絲。

在點歌環節，五月天點到了一位來自台北的小男孩，這位小粉絲點了〈入陣曲〉，原因是自己會打這首歌的鼓，阿信也邀請小男孩上台，請冠佑把位子讓給小男孩，團員們貼心幫小男孩調整椅子跟耳機，整個過程小男孩表現得落落大方，相當有大將之風，最後五月天甚至把耳麥送給小男孩，超級寵粉，小男孩的媽媽在台下也感動落淚。

