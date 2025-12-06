五月天阿信合體F3上海開唱 邀「青春火焰」燃燒新篇章

五月天主唱阿信將與「F3」言承旭、周渝民、吳建豪，於12月19日至22日在上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡演。阿信解釋演出概念時表示，「『F✦FOREVER』是一個舞台，每個人都是一個F，我們邀請所有人心中還有那把青春火焰的人都來到恆星之城。」

（左起）言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信將在大陸上海舉辦巡演「 F✦FOREVER恆星之城 」。（圖／相信音樂提供）

F4今年曾在五月天大巨蛋演唱會驚喜合體，勾起眾人回憶殺，並宣布即將展開巡演。雖然朱孝天缺席，但阿信將與其他三位成員共同演出，開啟全新篇章。

拍攝〈恆星不忘Forever Forever〉MV最後一幕時，周渝民帶著吳建豪、阿信一起上前擁抱言承旭，周渝民透露心情，「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感！」這真誠的一刻也成為眾人永恆的回憶。

廣告 廣告

言承旭、吳建豪、周渝民三人在片場提前為即將迎接50歲生日的阿信慶生，三人模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉。阿信雖然害羞但相當開心，靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

吳建豪感性表示：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我做這件事！」言承旭也說：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」三人感謝阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程。

延伸閱讀

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱