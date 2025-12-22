五月天阿信合體F3開唱突墜落2m高舞台 歌迷見他流血！相信音樂曝現況

五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民今（22日）晚在大陸上海開唱，驚傳他在表演一半從2公尺高舞台摔落。（圖／翻攝自微博／新浪熱點）

傳奇男團F4在少了成員朱孝天，以F3型態舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，並邀請到五月天主唱阿信助陣，今（22日）晚在大陸上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，掀起一波回憶殺。怎料，阿信在演唱會上唱到一半，突然摔落2公尺高的舞台，F3緊急中斷演出、衝上前關切，令歌迷十分擔心。對此，相信音樂回應了。

今晚是第4場演出，F3與五月天阿信在上海舉辦演唱會，但稍早「阿信摔下舞台」衝上微博熱搜，更流出不少現場畫面，稱阿信表演時不慎踩空，直接跌落2公尺高的舞台，背部重擊舞台機關，還能聽到現場歌迷尖叫聲。當時言承旭、吳建豪和周渝民都第一時間暫停演唱，上前關心阿信的傷勢。不過1分鐘左右，阿信很快重返舞台，忍痛繼續開唱，十分敬業。

阿信跌落舞台的消息在網上引發熱議，更有眼尖網友發現，阿信的手臂有傷痕之外，手指還有血。據《ETtoday星光雲》報導，所屬經紀公司相信音樂第一時間回應，「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信近日在上海舉辦4場《F✦FOREVER恆星之城》演唱會。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信近日在上海舉辦4場《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，特別打造四芒星的四面舞台，象徵著「F✦FOREVER」的中心概念信念、朋友、粉絲、家人，在近3小時的演出中，以「Future、Friendship、Forever」篇章串聯全場，獻唱超過30首歌曲，有全新歌曲首唱，也有重新改編經典歌曲一一呈現，更將場館變成繁星點點的恆星宇宙，與全場的恆星一同照亮這座恆星之城。

