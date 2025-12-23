五月天阿信唱到一半重摔舞台！當場見血送醫 相信音樂最新回應曝光

（娛樂中心／綜合報導）言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信昨晚（22日）在上海梅賽德斯—奔馳文化中心舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡演第四場，不料現場卻突發意外。五月天主唱阿信在演唱《離開地球表面》時，不慎從約2米高的舞台跌落，瞬間全場驚呼，F3三人也立刻中斷演出、衝上前關心，場面一度相當緊張。

圖／五月天主唱阿信在演唱《離開地球表面》時，不慎從約2米高的舞台跌落。（翻攝 Threads）

根據現場畫面，阿信在表演過程中腳步一滑，整個人重心不穩，背部直接撞擊舞台邊緣與機關設備，跌勢猛烈。歌迷驚嚇尖叫聲不斷，氣氛陷入短暫混亂。F3見狀立刻停下演唱跑向舞台邊查看狀況，工作人員也隨即上前協助。約過了一分鐘，阿信緩緩重新站起，強忍疼痛返回舞台，堅持完成表演，展現敬業精神，全場粉絲報以熱烈掌聲與加油聲。

稍後有網友發現，阿信手部明顯有擦傷痕跡，手指甚至滲血，引起粉絲擔憂。對此，相信音樂隨即發出聲明回應：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家的關心。」

雖然演出最終順利完成，但阿信意外跌落的瞬間仍讓不少歌迷心有餘悸，紛紛留言祝福「希望阿信平安」、「敬業到讓人心疼」。

