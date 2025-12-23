五月天阿信報平安炫耀「第一個集全F3吻的男人」 感謝名單含「暫時缺席的朱孝天」

阿信報平安笑說自己是第一個「集全F3的吻的男人」。（翻攝阿信Threads）

五月天阿信昨（22日）在《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會上意外跌落2公尺高舞台，讓眾人嚇呆。阿信迅速回到舞台完成表演，深夜先在IG報平安「史上第一個集全F3的吻的男人，謝謝大家關心，醫院檢查一切平安」，再發文感謝言承旭、周渝民與吳建豪，還有當年促成《流星花園》讓F4發光發熱的柴智屏，他同時也標明「感謝暫時未能赴約的KEN（朱孝天）」讓網友大讚超有高度。

阿信演唱中途不慎踩空，摔落約2公尺高舞台，吳建豪與工作人員連忙衝下台確認；阿信在工作人員迅速檢查後，很快回到台上繼續表演，但歌迷看到阿信手部似乎有傷口很擔心。相信音樂雖回應：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」仍讓歌迷擔心，也紛紛在社群上巡邏，要求下架事發影片避免造成恐慌。

廣告 廣告

五月天阿信跌落舞台的影片在網上瘋傳，五月天粉絲四處巡邏要求下架。（網路圖片）

深夜在社群貼上F3獻吻影片的阿信，在凌晨發布長文，表示這一個多月唱了22場演唱會，為了不讓四面台空一個角落，也不忍F3承受所有壓力，他「用盡夾縫中所有時間與能力」完成等待已久粉絲的夢想。由於他跌落舞台時疑似頭部有撞到，不少粉絲擔心他有後遺症，阿信自嘲式留言「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」安撫了粉絲的心。

五月天阿信昨（22日）摔落舞台讓眾人擔心。（截圖自阿信Threads）

完成《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，阿信將回歸五月天，在本週六起於台中洲際棒球場舉辦6場「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天[回到那一天] 25 週年巡迴演唱會台中站•新年快樂版」，與15萬歌迷一起唱到2026年。

阿信提到朱孝天，形容他是「暫時缺席」，又引起網友討論。（截圖自阿信Threads）

更多鏡週刊報導

朱孝天曾稱「F4的歌不好聽」 張震嶽酸「脫隊的F1」力挺〈流星雨〉

朱孝天質疑被潑髒水 網友挖阿信舊文：她是重要企劃推手

朱孝天挨酸「人氣最低各種意見」 律師：被捨棄也是剛好