五月天阿信學跳舞〈M.O.〉 獲宋雨琦好評：加入我們隊

五月天帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會重返上海體育場。（相信音樂提供）

五月天近來在上海體育場舉辦6場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，16日最終場，邀請人氣女團i-dle的宋雨琦擔任嘉賓，全場歡聲雷動，阿信也在宋雨琦的教導下，現學現賣小跳了一段〈M.O.〉，獲宋雨琦好評：「跳得非常好！全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」

宋雨琦昨晚乘著「FLY TO 25TH 專機」出場，與五月天合唱〈後來的我們〉，獨特的嗓音為這首歌注入了青春歲月裡獨有的苦澀，宋雨琦透露很喜歡這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻帶給她很有希望的感覺，很感謝五月天邀請她來當嘉賓，她直說：「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」

五月天阿信在宋雨琦教導下，現學現賣跳起〈M.O.〉。（相信音樂提供）

五月天「回到那一天」演唱會上海最終場，宋雨琦乘著「專機」登場。（相信音樂提供）

隨後宋雨琦表示，很常上網看五月天的消息，很想看五月天跳舞，「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」阿信也在宋雨琦的教導下，現學現賣小跳了一段〈M.O.〉，宋雨琦問他「OK嗎？」他謙稱「不OK」，宋雨琦立刻給予好評地說：「跳得非常好！全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」

其實五月天也很欣賞宋雨琦，很喜歡她的〈Radio〉，現場一起合唱，阿信出題要她五選一，「如果五月天裡選一個給妳一個當大哥哥，妳會選誰？」宋雨琦不假思索地說：「可以貪心嗎？五個都要！」因為五月天缺一不可。

接下來，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會廣州站・大灣環場版將於12月5日登場；台中站·新年快樂版將於12月27、28、31日以及2026年1月1、3、4日臺中洲際棒球場舉行。

