五月天阿信左手貼OK繃台中開唱 瑪莎開場承認「落塞」笑翻萬人

五月天今（27日）在台中洲際棒球場帶來「5525+1主題《回到那一天》新年快樂版」第一場，開場talking就笑翻全場。（相信音樂提供）

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版」今（27日）在臺中洲際棒球場帶來第一場演出。也是阿信在上海演出意外摔落舞台後首次公開亮相，左手仍可看到膚色ok繃，但狀態明顯不錯。開場問候時，瑪莎被冠佑爆料〈乾杯〉彈錯，瑪莎急忙阻擋「我沒有要講這個！」阿信補刀說：「如果他再錯，每錯一次，安可他就自己多唱一首，大家準備明天早餐吧，我們要唱到天亮了！」

五月天自今天起在台中一連演唱六場演唱會，15萬張門票全數完售，喜收4.5億亮眼票房；今晚演唱會由魏嘉瑩暖場，晚上6:30分五月天準時登場，帶來〈約翰藍儂〉、〈有些事現在不做一輩子都不會做了〉多首夯歌將現場氣氛炒熱，阿信大喊「我們回家了！」更引來現場熱烈呼聲。

在台中夏綠地公園可以MAYDAYLAND五公仔。（相信音樂提供）

瑪莎問候時說：「網上很多人說通常第一場是彩排場...但不這樣覺得，第一場是最真實的那一場。」冠佑接話：「對啊，你貝斯就彈錯了。」讓瑪莎在舞台上跳腳，承認「我只是想來點不一樣，結果發現太outside了。」阿信沒有打算放過他，追問：「所以是outside還是落塞（台語拉肚子的意思）？」讓瑪莎只能承認「落塞」。

五月天MAYDAYLAND在台中捷運的主題裝置。（相信音樂提供）

輪到冠佑時，他再度爆料瑪莎今天到後台才發現，今天會有某一首歌單，他在休息室不斷惡補，「他一定會比剛剛更誇張。」阿信立刻幫瑪莎立flag，「如果他再落塞一次，錯一個音，安可他就多唱一首。大家明天早餐可以準備一下，我們要唱到天亮。」瑪莎哀嚎喊出阿信全名「陳信宏，你真是吐不出象牙欸！」阿信笑了一下說：「雖然我敲到腦袋但我還是比你厲害！」從一開場就歡笑聲滿滿。

